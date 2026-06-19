Celebración por Triunfo del Tri se Sale de Control en Chihuahua: Aficionados Incendian Terreno
La Selección Mexicana venció 1-0 a su similar de Corea del Sur, en duelo celebrado en Guadalajara, lo que asegura su pase a la siguiente fase del Mundial
Aficionados incendian predio en Chihuahua durante festejos por triunfo del Tri. Foto N+
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Celebración por el pase del Tri al Mundial se sale de control en Chihuahua: aficionados incendian un terreno. ¿Qué pasó en la glorieta de Pancho Villa?
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PorRedacción N+
La algarabía en todo el país por la victoria de la Selección Mexicana 1-0 ante su similar de Corea del Sur, desató la pasión desproporcionada en la capital chihuahuense.
Las celebraciones se salieron de control y provocaron un incidente que pudo pasar a mayores, dado el nivel del siniestro desatado.
La celebración de la victoria de la Selección Mexicana se descontroló cerca de la glorieta de Pancho Villa en Chihuahua, Chihuahua, luego de que algunos aficionados le prendieran fuego a un terreno baldío.