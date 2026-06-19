Celebración por Triunfo del Tri se Sale de Control en Chihuahua: Aficionados Incendian Terreno

La Selección Mexicana venció 1-0 a su similar de Corea del Sur, en duelo celebrado en Guadalajara, lo que asegura su pase a la siguiente fase del Mundial

Aficionados incendian predio en ChihuahuaAficionados incendian predio en Chihuahua durante festejos por triunfo del Tri. Foto N+

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Celebración por el pase del Tri al Mundial se sale de control en Chihuahua: aficionados incendian un terreno. ¿Qué pasó en la glorieta de Pancho Villa?

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