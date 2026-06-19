Celebración por Triunfo del Tri se Sale de Control en Chihuahua: Aficionados Incendian Terreno

La algarabía en todo el país por la victoria de la Selección Mexicana 1-0 ante su similar de Corea del Sur, desató la pasión desproporcionada en la capital chihuahuense.

Las celebraciones se salieron de control y provocaron un incidente que pudo pasar a mayores, dado el nivel del siniestro desatado.

La celebración de la victoria de la Selección Mexicana se descontroló cerca de la glorieta de Pancho Villa en Chihuahua, Chihuahua, luego de que algunos aficionados le prendieran fuego a un terreno baldío.



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Y es que aficionados mexicanos aprovecharon los festejos e incendiaron un terreno baldío en la avenida División del Norte, junto a la glorieta de Pancho Villa, en Chihuahua.

Cientos llegan para celebrar

Poco después de que el silbante uruguayo decretara el final del duelo, cientos de personas de todas las edades llegaron hasta el emblemático punto para echar porras y arengas.

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En la zona, las personas a pie entonaron canciones y otros, en sus vehículos, hicieron sonar sus cláxones en una noche de fiesta en todo el país.

En el lugar se apersonaron elementos de seguridad pública para evitar cualquier incidente y dar cause positivo a los festejos que se espera se prolonguen hasta la madrugada.

Con información de N+

ICM