Movilidad

Accidentes y Obras en la Autopista del Sol Hoy 6 de Agosto de 2026

En este periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar la vía

Autopista México-Cuernavaca.Autopista México-Cuernavaca. Foto: X @GN_Carreteras

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Obras y accidentes en la Autopista del Sol podrían complicar tu viaje a Acapulco. Entérate de las afectaciones y planifica tu ruta.

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