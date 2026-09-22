Movilidad

Se Mantiene Suspensión de Chips de Identificación para Motociclistas en Puebla

La implementación del programa conocido como "Ley Casco" duró solo unas semanas; algunos conductores sí recogieron su holograma

Los hologramas que entregaron durante la implementación debían colocarse en el casco.Los hologramas que entregaron durante la implementación debían colocarse en el casco. Foto: N+

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¿Qué pasará con la 'Ley Casco' en Puebla? Se suspenden los chips de identificación, pero el diálogo continúa para mejorar la seguridad.

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