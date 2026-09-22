Se Mantiene Suspensión de Chips de Identificación para Motociclistas en Puebla

Después de una mesa de diálogo que se implementó entre integrantes de la Comisión de Transportes y Movilidad y conductores de las unidades de dos ruedas llegaron a la conclusión de mantener la suspensión de los hologramas de identificación de motociclistas.

Al respecto la SecretarÍa de Movilidad y Transporte (SMT) informó que no habrá multas ni detenciones por la ausencia del chip en el casco hasta concluir las nuevas mesas de trabajo.

Además, se dio a conocer que el próximo 10 de noviembre se retornará a estos ejercicios de inclusión y escucha de conductores.

El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo aseguró que privilegian la sensibilidad a escuchar a la sociedad y al sector del transporte motociclista para construir un instrumento y protocolos incluyentes que brinden seguridad a lusuarios de este tipo de transporte.

El subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, Rodolfo Huerta, ratificó que el propósito de las mesas de diálogo es generar los consensos con apertura e inclusión de los puntos de vista y posturas en torno a los protocolos de seguridad para las y los usuarios de este modelo de transporte.

Cabe recordar que desde el 15 de julio se implementó la entrega de hologramas de identificación de los cascos, pero luego de problemas en la logística y suficiencia de los chips, se determinó la suspensión tres semanas después.

Con información de N+

JAPR