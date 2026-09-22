Inician Reparación de Socavón en la Carretera Libre Tijuana-Rosarito, BC

Luego de casi dos años de espera, las autoridades iniciaron finalmente los trabajos de rehabilitación en el socavón ubicado a un costado de la carretera libre Tijuana-Rosarito, a la altura de la colonia Cuesta Blanca.

Vecinos de la zona reportaron que desde la semana pasada, personal del Ayuntamiento comenzó a desplegar maquinaria para iniciar las obras de reparación en el tramo afectado.

Inician lo trabajos de rehabilitación en el socavón de Cuesta Blanca | Foto: N+

Las labores en este punto habían permanecido frenadas debido a retrasos en la radicación y aprobación de los recursos del presupuesto federal. De acuerdo con información dada por la autoridad municipal, la inversión requerida para solucionar esta vía sería de por lo menos 40 millones de pesos.

JMR