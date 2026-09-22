Movilidad

Inician Reparación de Socavón en la Carretera Libre Tijuana-Rosarito, BC

Comenzaron con las maniobras de rehabilitación tras casi dos años de haberse formado el hundimiento a la altura de Cuesta Blanca

Inician Reparación de Socavón en la Carretera Libre Tijuana-Rosarito, BCInician Reparación de Socavón en la Carretera Libre Tijuana-Rosarito, BC | Foto: N+
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