¿Quién Es el Portero del Tri que Impidió con Atajadón el Gol de Corea del Sur en Partido de Hoy?

Raúl "Tala" Rangel es el arquero de las Chivas del Guadalajara y participó en los 90 minutos del encuentro correspondiente a la Fase de Grupos del Mundial 2026 contra Corea del Sur

¿Quién es el Portero de México que detuvo Oportunidad de Gol de Corea del Sur en Partido de Hoy?El portero de México, Raúl Rangel en acción, 18 de junio 2026. Foto: Reuters

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En dos partidos, Raúl "Tala" Rangel ha logrado que el arco de México se mantenga en ceros y selló el pase del conjunto tricolor a la siguiente ronda

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