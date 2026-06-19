Evacúan Establecimiento por Fuga de Amoniaco en la Zona Centro de Ensenada

El personal que se encontraba en el establecimiento fue evacuado de manera preventiva

Evacuación por fuga de amoniaco en establecimiento de EnsenadaFoto: Bomberos de Ensenada

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Emergencia en Ensenada: Fuga de amoniaco obliga a evacuar un establecimiento. Bomberos y rescate urbano en acción. Evita la zona y mantente seguro.

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