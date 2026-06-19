Evacúan Establecimiento por Fuga de Amoniaco en la Zona Centro de Ensenada

Una fuga de amoniaco registrada la noche de este jueves en un establecimiento ubicado en el cruce de las calles Séptima y Espinoza movilizó a elementos de Bomberos de Ensenada y corporaciones de apoyo.

Al lugar acudieron las unidades M-32 de la Estación Bronce y E-2 de la Estación Chapultepec, mientras que personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizó el cierre de calles para facilitar las labores de emergencia.

Evacuan a personal de establecimiento

De acuerdo con información oficial, el personal que se encontraba en el establecimiento fue evacuado de manera preventiva. Posteriormente se sumó la División de Rescate Urbano para realizar maniobras de control y mitigación de gases.

Los bomberos continúan trabajando en la zona, por lo que la información permanece en proceso. Se recomienda a la ciudadanía evitar el área y atender las indicaciones de las autoridades.

Información Patricia Lafarga

APG