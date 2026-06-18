Localizan Cuerpo de Mujer Bajo Estructura del Viaducto Elevado en Tijuana

Bomberos apoyaron en las maniobras para recuperar el cuerpo debido a las condiciones del lugar

Localizan cuerpo de mujer en Viaducto Elevado de TijuanaFoto: Colectivo de Búsqueda de Baja California

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hallan cuerpo en descomposición bajo viaducto en Tijuana. Colectivo de Búsqueda lideró el hallazgo. ¿Qué revelarán las investigaciones?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Localizan Cuerpo de Mujer Bajo Estructura del Viaducto Elevado en Tijuana