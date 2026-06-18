Localizan Cuerpo de Mujer Bajo Estructura del Viaducto Elevado en Tijuana

El cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición fue localizado en la zona de los cimientos del Viaducto Elevado, entre la avenida Internacional y esta estructura vial, en Tijuana. El hallazgo se realizó durante una jornada de búsqueda encabezada por integrantes del Colectivo de Búsqueda de Baja California, el pasado viernes 12 de junio.

De acuerdo con información proporcionada por el colectivo, la víctima habría permanecido varios días en el lugar antes de ser localizada.

Fiscalía resguardó la escena

Tras el reporte, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes.

La zona fue acordonada mientras personal pericial realizaba el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios.

Debido a las condiciones del terreno y la ubicación donde se encontraba la víctima, fue necesaria la intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos de Tijuana.

Los rescatistas apoyaron en las maniobras para recuperar el cuerpo y facilitar su traslado al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento no se ha informado la identidad de la mujer ni las causas de su fallecimiento.

Integrantes del colectivo señalaron que existe la posibilidad de que se trate de una persona en situación de calle, aunque serán las investigaciones y los estudios forenses los que permitan confirmar su identidad y esclarecer las circunstancias del caso.

Información Perla Velázquez

APG