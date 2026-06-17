Realizan Primera Búsqueda Acuática de Personas Desaparecidas en Presa de Ensenada

Colectivos, buzos especializados y autoridades participaron en las labores de búsqueda dentro del vaso de la presa

Búsqueda de Personas Desaparecidas en Presa de EnsenadaFoto: N+

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La Presa Emilio López Zamora se convierte en el centro de una búsqueda crucial. Colectivos y buzos especializados buscan pistas de personas desaparecidas.

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