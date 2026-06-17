Realizan Primera Búsqueda Acuática de Personas Desaparecidas en Presa de Ensenada

Por primera vez, la Presa Emilio López Zamora, en Ensenada, fue escenario de una búsqueda acuática de personas desaparecidas. La intervención fue solicitada por colectivos de búsqueda y familiares de víctimas, quienes consideran la zona como un punto de interés debido a los reportes de desaparición registrados en sus alrededores.

Las labores contaron con la participación de integrantes de colectivos de búsqueda, personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y buzos especializados.

De acuerdo con el director de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Alejandro Monreal, el operativo surgió a petición del colectivo La Justicia es Para Todos y requirió diversas mesas de trabajo para coordinar las acciones y garantizar condiciones seguras para quienes ingresarían al fondo de la presa.

Integrantes del colectivo La Justicia es Para Todos señalaron que existen múltiples fichas de personas desaparecidas relacionadas con esta área del municipio.

Maribel de la Rosa, integrante del colectivo, destacó que la presa nunca había sido explorada mediante una búsqueda acuática, por lo que consideran importante agotar esta línea de investigación ante la cantidad de casos sin resolver vinculados con la zona.

Buzos Especializados Realizaron las Inspecciones

Los trabajos se llevaron a cabo con el apoyo de cuatro buzos especializados, quienes realizaron recorridos e inspecciones tanto en el fondo del vaso de la presa como en áreas cercanas.

Las maniobras fueron coordinadas con autoridades estatales y municipales, quienes permanecieron en el lugar brindando apoyo logístico y de seguridad durante el desarrollo de la búsqueda.

La intervención forma parte de las acciones encaminadas a localizar posibles indicios que permitan avanzar en investigaciones de personas desaparecidas.

Familiares y colectivos señalaron que este tipo de operativos representan una oportunidad para explorar zonas que anteriormente no habían sido inspeccionadas y que podrían aportar información relevante para decenas de casos pendientes en Ensenada.

Información Patricia Lafarga

APG