Manifestantes de CNTE Libera Caseta de Playas de Tijuana Durante Jornada de Protesta

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Baja California tomaron nuevamente la plaza de cobro de Playas de Tijuana la mañana de este miércoles, donde levantaron las plumas para permitir el paso libre de los automovilistas.

La movilización forma parte de las acciones que el magisterio mantiene en la entidad en el marco del paro nacional de labores.

A partir de las 9:00 de la mañana, los docentes retiraron el cobro en la caseta y permitieron la circulación de los vehículos sin costo para los usuarios.

La medida generó una mayor fluidez en el tránsito de quienes utilizaban esta vía de comunicación durante las horas de mayor circulación.

Manifestaciones cumple más de dos semanas

La liberación de la plaza de cobro se realizó cuando se cumplen 17 días desde el inicio del paro nacional convocado por la CNTE.

Durante este periodo, el magisterio ha llevado a cabo diversas manifestaciones y acciones en distintos puntos del país para visibilizar sus demandas.

De acuerdo con los docentes, estas movilizaciones buscan mantener la presión sobre las autoridades para obtener respuestas a sus planteamientos en materia educativa y laboral.

Hasta el momento, la CNTE no ha informado si continuará realizando acciones similares en otros puntos de Baja California durante los próximos días.

Información Atenas Gómez

APG