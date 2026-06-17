Manifestantes de CNTE Libera Caseta de Playas de Tijuana Durante Jornada de Protesta

La acción permitió el libre tránsito de automovilistas como parte de las movilizaciones del magisterio en Baja California

Docentes de CNTE Toman Casetas de Cobro en TijuanaFoto: N+

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La CNTE en Baja California libera la caseta de Playas de Tijuana en protesta nacional. 17 días de manifestaciones por demandas educativas. ¿Continuarán las acciones?

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Manifestantes de CNTE Libera Caseta de Playas de Tijuana Durante Jornada de Protesta