Selección de Irán Convive con Aficionados Antes de su Entrenamiento en Tijuana

La tarde de este martes, integrantes de la selección de Irán convivieron durante algunos minutos con aficionados que se encontraban a las afueras de su hotel de concentración en Tijuana. La actividad se realizó previo al traslado del equipo hacia su entrenamiento programado en el estadio de la ciudad.

Desde temprano, decenas de personas se congregaron en el lugar con la intención de ver de cerca a los futbolistas y obtener algún recuerdo de su visita.

Algunos aficionados señalaron que llevaban varios días esperando la oportunidad de encontrarse frente a frente con la selección iraní, aprovechando su estancia en la ciudad como parte de sus actividades deportivas.

Jugadores firmaron autógrafos

Antes de abordar el transporte que los llevaría al entrenamiento, varios integrantes del equipo se acercaron a los seguidores para firmar autógrafos y saludar a quienes aguardaban en el exterior del hotel.

Los asistentes aprovecharon el momento para tomarse fotografías y entregar artículos deportivos para ser autografiados.

Equipo se trasladó bajo medidas de seguridad

Alrededor de las 5:30 de la tarde, la selección abandonó el hotel rumbo al estadio donde realizaría su práctica.

El traslado se realizó acompañado por un operativo de seguridad integrado por diversas unidades, las cuales resguardaron el recorrido del equipo hasta su llegada al inmueble deportivo.

La presencia de la selección iraní en Tijuana ha despertado interés entre aficionados locales y miembros de la comunidad iraní que reside en la región.

Durante los últimos días, seguidores del equipo han acudido a distintos puntos de la ciudad para acompañar al equipo durante su estancia en Baja California.

Información Perla Velázquez

APG