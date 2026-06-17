Selección de Irán Convive con Aficionados Antes de su Entrenamiento en Tijuana

Jugadores firmaron autógrafos y saludaron a seguidores antes de dirigirse a su entrenamiento

Selección de Irán Convive con Aficionados Antes de Entrenar en TijuanaFoto: N+

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Aficionados en Tijuana vivieron un día especial al conocer a la selección de Irán. Autógrafos y fotos antes de su entrenamiento. Más sobre esta experiencia

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