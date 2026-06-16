Embajador de Irán y Aficionados se Reúnen en Tijuana para Ver el Debut del Equipo en el Mundial

Aficionados en Tijuana despidieron al equipo antes de su traslado a Los Ángeles para su debut en el mundial

Embajador y Aficionados de Irán Se Reúnen en Tijuana para Ver Partido.Foto: N+

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Desde Tijuana, el embajador de Irán y directivos vieron el debut de su selección en el mundial. Una reunión que destacó el espíritu deportivo y la esperanza de paz.

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