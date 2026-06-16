Embajador de Irán y Aficionados se Reúnen en Tijuana para Ver el Debut del Equipo en el Mundial

El embajador de Irán, junto con integrantes del cuerpo técnico y directivos de la selección que no pudieron ingresar a Estados Unidos por cuestiones migratorias, siguieron desde Tijuana el debut de su país en el torneo internacional de futbol. La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de Canaco Tijuana, donde convivieron con empresarios y miembros de la comunidad local.

Durante la transmisión del partido, los asistentes compartieron un ambiente de convivencia y apoyo hacia el equipo iraní.

Previo al arranque del encuentro, representantes diplomáticos y directivos expresaron su entusiasmo por formar parte de la competencia internacional, además de manifestar su optimismo ante los avances que se han reportado en torno a los esfuerzos de paz en la región.

Afición tijuanense despidió al equipo

El pasado domingo, decenas de aficionados acudieron a las afueras del hotel donde se concentraba el equipo para despedir a los jugadores antes de su traslado a Los Ángeles, California.

Con aplausos, cánticos y muestras de apoyo, seguidores buscaron tomarse fotografías, obtener autógrafos y convivir brevemente con los integrantes de la selección antes de su salida hacia el aeropuerto.

Durante la despedida, aficionados destacaron la importancia de que equipos internacionales visiten la ciudad, al considerar que este tipo de experiencias acercan a niños y jóvenes al deporte y fomentan el intercambio cultural.

Asimismo, señalaron que la presencia del equipo iraní en Tijuana permitió que la comunidad se sintiera parte de una celebración deportiva de alcance internacional.

Información Perla Velázquez

APG