Aficionados Conviven con la Selección de Irán Afuera de su Hotel Durante su Estancia en Tijuana

Aficionados tijuanenses se reunieron la mañana de este domingo a las afueras del hotel donde se hospeda la selección de Irán en Tijuana. Los seguidores aprovecharon la presencia del equipo para convivir brevemente con los futbolistas y expresarles su apoyo.

Durante algunos minutos, los integrantes de la selección salieron a saludar a las personas que se encontraban en el lugar.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de tomarse fotografías con los jugadores y solicitar autógrafos en camisetas, balones y otros artículos relacionados con el fútbol.

Entregan Banderas a los Seguidores

Como parte de la convivencia, integrantes de la directiva del equipo repartieron banderas de Irán entre los aficionados que acudieron al hotel.

La actividad fue bien recibida por los asistentes, quienes aprovecharon el momento para mostrar su respaldo a la selección durante su estancia en la ciudad.

La presencia de la selección iraní ha despertado interés entre aficionados locales y miembros de la comunidad iraní radicada en la región.

La convivencia transcurrió de manera ordenada y permitió a los seguidores acercarse a los futbolistas previo a sus próximos compromisos deportivos.

Información Perla Vélazquez

APG