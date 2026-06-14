Aficionados Conviven con la Selección de Irán Afuera de su Hotel Durante su Estancia en Tijuana

Seguidores se reunieron a las afueras del hotel para saludar a los jugadores y obtener recuerdos de su visita

Selección de Irán convive con sus aficionados en TijuanaFoto: N+

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Aficionados en Tijuana conviven con la selección de Irán. Fotos, autógrafos y banderas en un encuentro memorable. Descubre más sobre esta visita especial.

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