Evacúan a 250 Personas de Edificio del Poder Judicial en Tijuana por Reporte de Bomba

La movilización involucró a corporaciones de los tres órdenes de gobierno y provocó cierres en la zona

Amenaza de Artefacto Explosivo en Zona Río, TijuanaFoto: N+

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Alerta de bomba en Tijuana: 250 evacuados del Poder Judicial. Tras horas de revisión, se descarta peligro. ¿Cómo afecta esto a los procesos legales? Descúbrelo.

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