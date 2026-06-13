Evacúan a 250 Personas de Edificio del Poder Judicial en Tijuana por Reporte de Bomba

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad y emergencia se registró la mañana de este viernes en la Zona Río de Tijuana tras el reporte de una presunta amenaza de bomba en el edificio del Poder Judicial de la Federación. Tras una revisión de las instalaciones, las autoridades descartaron cualquier situación de riesgo.

De acuerdo con información de las autoridades, el aviso fue recibido a través del C5 alrededor de las 10:00 de la mañana. La alerta generó la movilización de elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Policía Municipal, Protección Civil y personal especializado, incluidos equipos K9.

Evacúan a Trabajadores y Comerciantes

Como medida preventiva, aproximadamente 250 personas fueron evacuadas de la zona mientras se realizaba la inspección del inmueble.

Entre los evacuados se encontraban trabajadores del Poder Judicial de la Federación, así como empleados y clientes de establecimientos cercanos.

Durante varias horas, personal especializado revisó las instalaciones piso por piso para descartar la presencia de algún artefacto explosivo.

Luego de concluir las inspecciones, las corporaciones determinaron que no existía ningún objeto o condición que representara peligro para la población.

Cerca de las 11:50 de la mañana finalizó el operativo y los trabajadores pudieron regresar a sus actividades habituales dentro del edificio.

Suspensión de Actividades Genera Afectaciones

La presidenta del Colegio de Abogados Constitucionalistas, Viviana Lozoya, señaló que este tipo de incidentes afectan el desarrollo de audiencias y otros procedimientos judiciales.

Explicó que las diligencias suspendidas por este tipo de situaciones pueden ser reprogramadas meses después, lo que impacta los tiempos de resolución de los procesos legales.

Las autoridades reiteraron la importancia de atender con seriedad cualquier reporte de posible riesgo, debido a la movilización de recursos humanos y materiales que generan este tipo de operativos.

Información Carolina Vázquez

APG