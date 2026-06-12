Dejan Cuerpo en Estacionamiento de Plaza Ubicada Frente Estadio Donde Entrena Irán en Tijuana

Guardias de seguridad alertaron a las autoridades tras detectar una situación inusual en un estacionamiento

Localizan Cuerpo Dentro de Vehículo en el Bulevar Aguacaliente en TijuanaFoto: N+

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Un cuerpo envuelto en una bolsa negra fue descubierto en un vehículo frente al estadio en Tijuana. La Fiscalía investiga este alarmante caso. Infórmate aquí.

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