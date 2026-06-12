Dejan Cuerpo en Estacionamiento de Plaza Ubicada Frente Estadio Donde Entrena Irán en Tijuana

Un cuerpo con signos de violencia fue localizado al interior de un vehículo estacionado sobre el bulevar Aguacaliente, en Tijuana. El hallazgo movilizó a corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado durante el mediodía de este 12 de junio.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, el hallazgo ocurrió después de que guardias de seguridad reportaran un olor extraño proveniente de un automóvil que permanecía estacionado en la zona.

Tras recibir el aviso, elementos de seguridad acudieron al lugar para verificar la situación.

Cuerpo fue localizado en el asiento trasero

Al arribo de los primeros respondientes, fue localizado el cuerpo de una persona en el asiento trasero del vehículo.

Según la información preliminar, la víctima se encontraba envuelta en una bolsa de color negro y presentaba signos de violencia.

La zona fue acordonada para preservar los indicios y permitir el trabajo de los peritos y agentes investigadores.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las diligencias correspondientes para determinar la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias del hecho.

Información Pamela Mercado

APG