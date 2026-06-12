Buscan a Jonah, Menor Sustraído en Estados Unidos; Fue Visto por Última Vez en Ensenada

La Fiscalía General del Estado de Baja California activó una Alerta Amber para localizar a Jonah Simon Asefaw, un menor de 6 años de edad que fue sustraído el pasado 31 de mayo en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, existe la posibilidad de que se encuentre en Ensenada.

Según la información difundida por la Fiscalía, el niño habría sido llevado por Johana Tesfamicael, madre del menor, quien cuenta con una orden de arresto relacionada con el caso.

Las autoridades estadounidenses reportaron la sustracción del menor desde finales de mayo, por lo que se activaron los mecanismos de búsqueda y colaboración entre instituciones.

Fue visto por última vez en Ensenada

La Alerta Amber señala que tanto el menor como la mujer fueron vistos por última vez el pasado 5 de junio en el municipio de Ensenada.

Desde esa fecha se desconoce su ubicación, por lo que las autoridades consideran que el niño podría encontrarse en riesgo y requieren el apoyo de la ciudadanía para su localización.

La Fiscalía General del Estado exhortó a la población a reportar cualquier información que pueda contribuir a localizar al menor.

Los reportes pueden realizarse a través del número de emergencias 911 o mediante denuncia anónima al 089.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda y continúan las investigaciones para dar con el paradero de Jonah Simon Asefaw y de la persona que lo acompaña.

Información Patricia Lafarga

APG