Buscan a Jonah, Menor Sustraído en Estados Unidos; Fue Visto por Última Vez en Ensenada

Las autoridades solicitan apoyo de la ciudadanía para localizar al menor y a la mujer que lo acompaña

Buscan a Jonah, Menor Sustraído en Estados UnidosFoto: FGE

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Jonah Simon Asefaw, niño de 6 años, desaparecido desde mayo en EE.UU., podría estar en Ensenada. Autoridades piden colaboración ciudadana para encontrarlo.

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