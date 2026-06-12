Localizan con Vida a Inspectores de IMOS Reportados Como Desaparecidos en San Quintín

Los dos colaboradores del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) que habían sido reportados como privados de la libertad en el municipio de San Quintín fueron localizados con vida, informaron familiares a través de redes sociales.

La noticia fue dada a conocer por Rocío López Gorosave, madre de uno de los inspectores, quien reconoció el trabajo realizado por corporaciones de seguridad y procuración de justicia que participaron en las labores de búsqueda.

En una publicación difundida el jueves, López Gorosave señaló que la localización de los trabajadores fue posible gracias a la coordinación entre autoridades federales y estatales.

Hechos ocurrieron tras un operativo de supervisión

Los colaboradores del IMOS fueron reportados como privados de la libertad luego de realizar labores de inspección en el municipio de San Quintín.

De acuerdo con la información difundida previamente por las autoridades, ambos fueron interceptados por personas armadas cuando regresaban hacia Ensenada tras concluir actividades de supervisión.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre las circunstancias en que fueron localizados ni sobre posibles personas detenidas relacionadas con el caso.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

En su mensaje, Rocío López Gorosave también manifestó solidaridad con las familias que mantienen la búsqueda de seres queridos desaparecidos.

Información Patricia Lafarga

APG