Buscan a Dos Inspectores del IMOS Privados de la Libertad en San Quintín, Baja California

Dos colaboradores del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) fueron privados de la libertad el miércoles 10 de junio en el municipio de San Quintín, informó la dependencia estatal. Tras el reporte de los hechos, autoridades desplegaron un operativo de búsqueda y localización en la región.

De acuerdo con la información preliminar, los trabajadores del IMOS realizaron actividades de inspección y supervisión en San Quintín durante la jornada del miércoles.

Posteriormente, cuando se dirigían de regreso hacia Ensenada, habrían sido interceptados por personas armadas.

Luego de conocerse el caso, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes y coordina las acciones para dar con el paradero de los servidores públicos.

Las labores se desarrollan con apoyo de corporaciones de los tres órdenes de gobierno que participan en los operativos desplegados en la zona.

IMOS Mantiene Apoyo a las Familias

A través de un comunicado, el Instituto de Movilidad Sustentable informó que desde que tuvo conocimiento de los hechos notificó a las autoridades competentes y ha colaborado con la información requerida para las investigaciones.

La dependencia también señaló que brinda acompañamiento a las familias de los trabajadores y mantiene comunicación permanente con ellas ante la situación.

Continúan las Labores de Búsqueda

La Fiscalía informó que como parte de las diligencias en curso se realizan trabajos de investigación y diversas acciones operativas para localizar a ambos colaboradores.

Las autoridades indicaron que las labores de búsqueda continúan de manera coordinada y permanente, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

APG