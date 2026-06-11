Confirman Cuarta Muerte por Golpe de Calor en Baja California

La víctima fue localizada en Hacienda de Castilla, autoridades mantienen acciones preventivas ante el calor extremo

Confirman Cuarta Muerte por Golpe de Calor en Baja CaliforniaFoto: N+

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Confirman cuarta muerte por golpe de calor en Baja California. Un hombre fue hallado sin vida en Mexicali. Autoridades refuerzan medidas preventivas. Infórmate sobre cómo protegerte del calor extremo.

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