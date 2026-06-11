Confirman Cuarta Muerte por Golpe de Calor en Baja California

Baja California registró la cuarta muerte relacionada con las altas temperaturas durante la presente temporada. La víctima fue un hombre de entre 55 y 60 años de edad, localizado sin vida en el fraccionamiento Hacienda de Castilla, en Mexicali.

De acuerdo con información del Servicio Médico Forense (Semefo), el fallecimiento fue consecuencia de un golpe de calor.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar a la víctima, por lo que continúan los procedimientos correspondientes para establecer su identidad.

Con este caso, suman cuatro las defunciones asociadas a las altas temperaturas registradas en Baja California durante la actual temporada de calor.

Mexicali es uno de los municipios que cada año enfrenta temperaturas extremas durante el verano, lo que incrementa el riesgo de afectaciones a la salud, especialmente entre personas en situación vulnerable.

Refuerzan Medidas de Prevención

Ante el incremento de las temperaturas, la Secretaría de Salud mantiene activos diversos programas preventivos en distintos puntos del estado.

Entre las acciones implementadas se encuentran la instalación de puntos de hidratación, la entrega de sobres de suero oral y recorridos en zonas consideradas de mayor riesgo.

Las autoridades de salud recomendaron a la población evitar la exposición prolongada a los rayos solares, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Asimismo, hicieron un llamado a mantenerse hidratados, utilizar ropa ligera y buscar atención médica inmediata ante síntomas relacionados con agotamiento o golpe de calor.

Información Kitzia Flores

APG