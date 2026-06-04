Incendios Forestales se Intensifican en Baja California Durante Temporada de Calor

Las altas temperaturas, los fuertes vientos y las condiciones secas han incrementado el riesgo de incendios forestales en Tijuana, donde brigadistas trabajan de manera ininterrumpida para contener siniestros, incluido uno de gran magnitud registrado en los límites con Tecate y Estados Unidos.

Incendio de gran magnitud en límite de Tijuana y Tecate

Autoridades informaron que el incendio más reciente ha consumido cientos de hectáreas de vegetación entre Tijuana y Tecate, extendiéndose incluso hacia California, lo que ha requerido la colaboración binacional con equipos de Cal Fire.

El director de Protección Civil Municipal, José Luis Jiménez, señaló que se trata del primer incendio de este tipo en 2026 por sus características y magnitud.

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), durante 2025 se registraron al menos 65 incendios forestales en Baja California, lo que refleja la frecuencia de estos eventos en la región.

Zonas de mayor riesgo

Las autoridades señalaron que los cañones dentro de la ciudad y las áreas de maleza en las periferias colindantes con Tecate representan los puntos de mayor preocupación durante la temporada de calor.

El director de Bomberos de Tijuana, Rafael Carrillo Venegas, enfatizó la importancia de la prevención para evitar que aumenten los incidentes.

La Conafor y la Coordinación Estatal de Protección Civil informaron que el tiempo promedio para sofocar un incendio forestal es de aproximadamente tres días de trabajo continuo, lo que implica un desgaste considerable para los elementos y una alta inversión de recursos.

Finalmente, autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones ante las condiciones climáticas, a fin de evitar la propagación de incendios en la región.

Información Perla Velazquez

APG