Incendios Forestales se Intensifican en Baja California Durante Temporada de Calor

Colaboración binacional contra incendio forestal de gran magnitud entre Tijuana y Tecate.

Incendio Forestal Baja CaliforniaFoto: N+

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Incendios forestales se intensifican en Baja California: altas temperaturas y vientos fuertes en Tijuana y Tecate. Conoce cómo prevenirlos.

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