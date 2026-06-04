Localizan Restos de un Menor de 5 Años Dentro de una Maleta en Tecate, Baja California

Los restos de un menor de entre cinco y seis años de edad fueron localizados calcinados al interior de una maleta en la colonia Nueva Hindú, en Tecate, lo que generó la movilización de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Los hechos se registraron durante la tarde del miércoles, luego de que un reporte anónimo alertara sobre la presencia sospechosa de un objeto en la sección cafetalera de dicha colonia.

Elementos de seguridad se trasladaron a la calle Camino Vecinal, donde confirmaron el hallazgo de los restos al interior de una maleta.

Zona acordonada

Tras la localización, el área fue acordonada por las autoridades para resguardar la escena, mientras se llevaban a cabo las primeras diligencias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la identidad del menor, así como las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre posibles responsables, por lo que las autoridades continúan con las indagatorias.

Información Omar Marmolejo

APG