Localizan Restos de un Menor de 5 Años Dentro de una Maleta en Tecate, Baja California

Autoridades en Tecate descubren restos de un niño de 5 años en una maleta tras un reporte anónimo

Localizan Restos de Menor Dentro de una Maleta en TecateFoto: FGE

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Impactante hallazgo en Tecate: restos de un menor de 5 años fueron encontrados en una maleta. Autoridades investigan para esclarecer este trágico suceso. Conoce más sobre el caso.

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Localizan Restos de un Menor de 5 Años Dentro de una Maleta en Tecate, Baja California