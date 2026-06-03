¿Tormenta Tropical Amanda Representa Riesgo para Baja California?

Con la formación de Amanda, se marca el arranque de la actividad ciclónica en el Pacífico Oriental, dentro de una temporada que oficialmente inició y se extenderá hasta el mes de noviembre.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema se localiza a más de 2 mil 300 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, manteniéndose alejado del territorio nacional.

¿Amanda Afectará a Baja California?

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que Amanda podría fortalecerse en los próximos días e incluso alcanzar categoría de huracán; sin embargo, posteriormente se espera un debilitamiento.

Autoridades precisaron que, debido a su distancia y trayectoria, el fenómeno no representa peligro para Baja California ni para el noroeste del país.

No obstante, se mantiene vigilancia ante la posible formación de otras zonas de baja presión frente a las costas de Chiapas, Guerrero y Michoacán, con probabilidades de evolucionar a ciclones tropicales en los próximos días.

APG