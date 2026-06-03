¿Tormenta Tropical Amanda Representa Riesgo para Baja California?

Amanda podría fortalecerse en los próximos días e incluso alcanzar categoría de huracán

¿Tormenta Tropical Amañada Afectará BC?Foto: Cuartoscuro

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¿Tormenta Amanda en camino a Baja California? Aunque podría convertirse en huracán, su trayectoria actual no representa peligro para la región. Mantente informado.

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