Muere una Persona tras Choque Frontal Carretera Ensenada-San Felipe; Hay Dos Lesionados

Un choque frontal en la carretera Ensenada-San Felipe dejó una persona sin vida y dos lesionados de gravedad

Accidente en Carretera de EnsenadaFoto: Bomberos Voluntarios de Valle de la Trinidad

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Tragedia en la carretera Ensenada-San Felipe: un choque frontal deja un fallecido y dos heridos graves. Descubre más sobre el rescate y la respuesta de emergencia.

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