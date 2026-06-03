Muere una Persona tras Choque Frontal Carretera Ensenada-San Felipe; Hay Dos Lesionados

Un accidente de tránsito registrado antes del mediodía en la carretera Ensenada-San Felipe dejó como saldo una persona sin vida y dos más gravemente lesionadas, a la altura del kilómetro 138.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona fallecida viajaba en una camioneta pickup roja y quedó prensada tras el impacto, perdiendo la vida en el lugar.

En el otro vehículo involucrado, una camioneta negra, viajaban un hombre y una mujer, quienes resultaron con lesiones de gravedad. Ambos fueron trasladados inicialmente a una clínica en Valle de la Trinidad y posteriormente a un hospital en Ensenada.

Labores de rescate

En las maniobras participaron Bomberos Voluntarios de Valle de la Trinidad, así como paramédicos de Héroes al Rescate de Héroes de la Independencia, quienes realizaron la extracción de la víctima y brindaron atención a los heridos.

Los rescatistas indicaron que arribaron al sitio en aproximadamente 15 minutos y subrayaron la importancia de fortalecer el apoyo a los cuerpos de emergencia en delegaciones para garantizar respuestas oportunas.

Al lugar también acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Nacional.

Información Patricia Lafarga

APG