Choque Entre Dos Camiones Deja Dos Prensados y Varios Heridos en Bulevar 2000 de Tijuana

El percance involucró una unidad de transporte de personal y un camión de carga de agua, autoridades realizan laborea de rescate

Choque de dos camiones en bulevar 2000 deja varios heridosFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Choque en Bulevar 2000 Tijuana: Dos camiones colisionan dejando a dos personas prensadas y varios heridos. Autoridades trabajan en el rescate. Más detalles en desarrollo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+