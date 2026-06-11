Choque Entre Dos Camiones Deja Dos Prensados y Varios Heridos en Bulevar 2000 de Tijuana

Un accidente entre un camión de transporte de personal y un camión que transportaba agua movilizó a cuerpos de emergencia la tarde de este martes sobre el Bulevar 2000 y avenida Las Fuentes.

Tras el reporte del percance, al lugar acudieron dos estaciones de emergencia con un total de 10 elementos para brindar atención a los involucrados.

Las labores de rescate y atención médica se concentraron en los ocupantes de las unidades, mientras personal de emergencia evaluaba la magnitud del incidente.

De acuerdo con información preliminar, se brindo atención prehospitalaria a 15 pasajeros.

Entre los afectados se reportaron dos personas prensadas, una lesionada en condición grave, catalogada como código rojo, así como cinco personas más con lesiones de consideración, identificadas como código amarillo.

Mantienen Cerrada la Circulación

Derivado de las maniobras de rescate y atención a los lesionados, la circulación en la zona permanece cerrada mientras trabajaban los cuerpos de emergencia.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas y extremar precauciones debido a las afectaciones viales generadas por el accidente.

Se espera que en las próximas horas se actualice la información conforme avancen las labores en el lugar y se obtengan mayores detalles sobre el estado de salud de las personas involucradas.

Información Pamela Mercado

APG