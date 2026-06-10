Los estudiantes de Baja California podrán ausentarse de clases sin consecuencias académicas el próximo 11 de junio de 2026, fecha en la que se llevará a cabo la inauguración del mundial 2026.

La disposición fue anunciada por autoridades estatales como parte de las actividades relacionadas con el arranque del torneo.

¿Qué estudiantes podrán faltar a clases?

La medida aplicará para alumnos de escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos en Baja California, desde educación básica hasta nivel superior.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno del Estado, las inasistencias registradas ese día no tendrán repercusiones en calificaciones ni en los expedientes escolares de los estudiantes.

Las autoridades estatales señalaron que la medida busca permitir que niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias puedan seguir el inicio del torneo, por lo que solo aplica para esa fecha.

APG