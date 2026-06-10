Alumnos Baja California Podrán Faltar 11 de Junio por Inauguración del Mundial 2026

La medida aplicará para estudiantes de todos los niveles educativos sin afectar sus calificaciones

¿Podrán faltar estudiantes de BC a escuela por inaugural del mundial?Foto: N+
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