Docentes de la CNTE Realizan Caravana en Tijuana; Hubo Afectaciones en Vialidades del Aeropuerto

Docentes pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Baja California realizaron la mañana de este martes una caravana en Tijuana, lo que derivó en cierres preventivos de vialidades por parte de autoridades municipales.

La movilización inició en las instalaciones de la Secretaría de Educación en Tijuana, desde donde los docentes partieron en caravana con dirección al Aeropuerto Internacional de Tijuana.

La actividad forma parte de las acciones que el magisterio ha realizado para manifestar sus demandas a nivel nacional.

¿Qué Vialidades Fueron Cerradas?

De manera preventiva, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal implementaron cierres en diversos puntos del trayecto para permitir el avance seguro de los participantes.

Entre las vialidades afectadas se encuentra la salida del Viaducto Elevado, así como tramos del bulevar Cuauhtémoc Norte.

¿Habrá Afectaciones al Tráfico?

Las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas, ya que la movilización podría generar congestionamiento vehicular en las inmediaciones del aeropuerto y en las principales vialidades utilizadas por la caravana.

Información Perla Velázquez

APG