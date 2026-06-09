Docentes de la CNTE Realizan Caravana en Tijuana; Hubo Afectaciones en Vialidades del Aeropuerto

Autoridades implementaron cierres preventivos en distintos puntos para facilitar el paso de los manifestantes

Manifestación Maestros CNTE Aeropuerto de TijuanaFoto: N+

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Docentes de la CNTE realizan caravana en Tijuana, cerrando vialidades rumbo al aeropuerto. Autoridades recomiendan rutas alternas para evitar congestionamiento.

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