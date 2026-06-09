Reporte de Garitas Tijuana Hoy 9 de Junio del 2026: Actualización de Filas y Tiempos
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy martes 9 de junio
Escucha este artículo
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy martes 9 de junio
Escucha este artículo
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este lunes 9 de junio presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Línea normal (autos): 2 horas | 4 líneas abiertas
Sentri (autos): 20 minutos | 5 líneas
Ready Lane (autos): 2 horas | 4 líneas
Peatonal Normal: 5 minutos | 13 líneas
Peatonal Ready Lane: 1 minuto | 5 línea
Peatonal normal: 30 minutos | 4 líneas
Ready Lane: 1 minuto | 5 línea
Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 3 líneas
Sentri (autos): 30 minutos | 3 líneas
Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos | 3 líneas
Peatonal normal: 40 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
APG