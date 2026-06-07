Confirman Fallecimiento de Motociclista Durante Competencia en Ensenada

Confirman el fallecimiento de un competidor de motocicleta durante el desarrollo de competencia

Torreta de patrulla de policíaFoto: N+

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Lamentable noticia en Ensenada: Un motociclista fallece durante competencia. La presidenta municipal expresa sus condolencias y se investigan las causas.

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