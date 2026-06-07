Confirman Fallecimiento de Motociclista Durante Competencia en Ensenada

El Gobierno de Ensenada confirmó el fallecimiento de un competidor de motocicleta durante el desarrollo de la edición 2026 de la Baja 500.

De acuerdo con información proporcionada por SCORE International, el incidente se registró cerca de la milla de carrera 324. Tras el reporte, personal médico acudió al lugar para brindar atención, sin embargo, se confirmó el deceso del participante.

La presidenta municipal, Claudia Agatón Muñiz, expresó sus condolencias a familiares, amigos, compañeros y equipo del motociclista, y reiteró la solidaridad del Ayuntamiento ante lo ocurrido.

Investigación en curso

Las circunstancias del incidente continúan bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.

El Gobierno de Ensenada informó que mantiene coordinación con las instancias competentes para dar seguimiento al caso.

Asimismo, se solicitó respeto a la privacidad de la familia, por lo que no se darán a conocer mayores detalles hasta que la información pueda ser confirmada oficialmente.

Información Patricia Lafarga

APG