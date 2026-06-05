Registran Más de 200 Casos de Violencia de Género en Tijuana Durante 2026

En 2026, Tijuana enfrenta más de 200 casos de violencia de género. Mujeres de 20 a 40 años son las más afectadas

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Alerta en Tijuana: Más de 200 casos de violencia de género en 2026. Las colonias más afectadas incluyen El Niño y Zona Centro. ¿Qué está haciendo la Secretaría de la Mujer?

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