Registran Más de 200 Casos de Violencia de Género en Tijuana Durante 2026

Más de 200 casos de violencia de género han sido canalizados en Tijuana durante 2026, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Mujer del gobierno municipal, lo que refleja una problemática persistente en diversas zonas de la ciudad.

La titular de la dependencia, Katherine Collins Barrera, informó que al menos 240 casos han sido atendidos mediante procesos de canalización, acompañamiento y orientación a las víctimas.

Las denuncias se concentran en dos grupos de edad: mujeres entre los 20 y 30 años, así como entre los 34 y 40 años, lo que permite identificar sectores prioritarios de atención.

¿Cuáles son las colonias con mayor incidencia?

De acuerdo con la Secretaría de la Mujer, los casos se concentran principalmente en colonias con alta incidencia de reportes de violencia familiar, entre ellas El Niño, Parajes del Valle, Maclovio Rojas, Sánchez Taboada y la Zona Centro.

La Secretaría de la Mujer destacó que su labor principal es canalizar, acompañar y brindar apoyo integral a las víctimas, facilitando el acceso a servicios médicos, legales y psicológicos para iniciar sus procesos.

APG