Anuncian Corte de Agua en 22 Colonias de Tijuana Hoy Viernes 5 de Junio; Lista Completa

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que este viernes 5 de junio de 2026 se llevará a cabo un cierre programado del suministro de agua en 22 colonias de la ciudad, debido a trabajos en la red hidráulica del Distrito Juan Ojeda.

Horario y duración del corte de agua

El corte iniciará a partir de las 7:00 de la tarde y tendrá una duración aproximada de 24 horas. Autoridades señalaron que, una vez concluidos los trabajos, la recuperación del servicio será gradual y podría extenderse hasta por 12 horas adicionales en algunas zonas.

Colonias afectadas

Entre las colonias contempladas en este cierre se encuentran:

Arenales A y B

Bosque de las Araucarias

Alameda

Chapultepec Alamar

Fernández

Murúa Hidalgo

Murúa Oriente

Infonavit Murúa Patrimonial

Melchor Ocampo

Valle Vista 1 y 2

Alamar Oriente

Riberas del Alamar

Rancho Rivera

Álamos

Buena Vista

Chamizal

Guadalupe Victoria

Los Pirules



La CESPT detalló que la suspensión del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura hidráulica, con el objetivo de optimizar el suministro de agua en la zona.

Ante esta situación, autoridades recomiendan a la ciudadanía almacenar agua con anticipación y hacer uso responsable del recurso durante el periodo de suspensión.

APG