Anuncian Corte de Agua en 22 Colonias de Tijuana Hoy Viernes 5 de Junio; Lista Completa

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que este viernes 5 de junio de 2026 se llevará a cabo un cierre programado del suministro de agua en 22 colonias de la ciudad, debido a trabajos en la red hidráulica del Distrito Juan Ojeda.
Horario y duración del corte de agua
El corte iniciará a partir de las 7:00 de la tarde y tendrá una duración aproximada de 24 horas. Autoridades señalaron que, una vez concluidos los trabajos, la recuperación del servicio será gradual y podría extenderse hasta por 12 horas adicionales en algunas zonas.
Colonias afectadas
Entre las colonias contempladas en este cierre se encuentran:
La CESPT detalló que la suspensión del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura hidráulica, con el objetivo de optimizar el suministro de agua en la zona.
Ante esta situación, autoridades recomiendan a la ciudadanía almacenar agua con anticipación y hacer uso responsable del recurso durante el periodo de suspensión.
APG