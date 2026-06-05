Anuncian Corte de Agua en 22 Colonias de Tijuana Hoy Viernes 5 de Junio; Lista Completa

¡Atención Tijuana! Hoy 5 de junio habrá corte de agua en 22 colonias por trabajos de mantenimiento. Consulta la lista de colonias.

Corte de Agua TijuanaFoto: N+

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Este viernes, 22 colonias de Tijuana enfrentarán un corte de agua por mantenimiento. Inicia a las 7 PM y podría durar hasta 36 horas. Infórmate y prepárate.

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