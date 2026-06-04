Cuarto Día de Manifestación de la CNTE en BC: Reportan Bloqueos en Tijuana y San Quintín

Manifestaciones de la CNTE en Baja California: bloqueos en Tijuana y San Quintín buscan visibilizar el movimiento docente a nivel internacional

Cuarto Día Protestas CNTE BCFoto: N+

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Docentes de la CNTE bloquean la garita El Chaparral en Tijuana y la carretera en San Quintín. La protesta busca atención internacional y la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007.

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