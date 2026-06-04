Cuarto Día de Manifestación de la CNTE en BC: Reportan Bloqueos en Tijuana y San Quintín

Alrededor de 200 docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizaron la mañana de este jueves en Tijuana, donde bloquearon el acceso de automovilistas provenientes de Estados Unidos hacia México en la garita El Chaparral, como parte de su jornada de protesta.

Cuarto día de movilizaciones

En lo que representa el cuarto día consecutivo de manifestaciones, los docentes señalaron que esta acción busca visibilizar su movimiento a nivel internacional, con el objetivo de ser atendidos por la Gobernadora del Estado.

Asimismo, indicaron que la protesta también forma parte del respaldo al movimiento nacional que exige la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007.

De manera preliminar, los manifestantes advirtieron que el cierre en la garita El Chaparral podría extenderse hasta por tres horas, lo que ha generado afectaciones en el flujo vehicular en la zona fronteriza.

Bloqueos en otros puntos

De forma simultánea, otro contingente de la CNTE mantiene un bloqueo en la carretera Transpeninsular, a la altura de San Quintín, como parte de las acciones coordinadas en la región

Información Perla Velazquez

APG