Designan a Ramón Vázquez Valadez como Nuevo Secretario de Gobierno de Tijuana

El Cabildo de Tijuana aprobó por unanimidad la designación de Ramón Vázquez Valadez como secretario de Gobierno

Nuevo Secretario de Gobierno de TijuanaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Con el respaldo unánime del Cabildo, Ramón Vázquez Valadez asume como secretario de Gobierno de Tijuana. Descubre los retos que enfrentará.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+