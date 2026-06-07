Designan a Ramón Vázquez Valadez como Nuevo Secretario de Gobierno de Tijuana

El Cabildo de Tijuana aprobó por unanimidad la designación de Ramón Vázquez Valadez como secretario de Gobierno del XXV Ayuntamiento.

La designación se realizó durante sesión de Cabildo, donde el exlegislador local rindió protesta y asumió formalmente el cargo. Un día antes, Vázquez Valadez solicitó licencia a su puesto como diputado en el Congreso de Baja California.

Durante la sesión, integrantes del Cabildo señalaron la importancia de que la nueva titularidad de la Secretaría de Gobierno se enfoque en la atención de las necesidades de la población y el fortalecimiento de la gobernabilidad en el municipio.

Salida del anterior secretario

El alcalde informó que la salida de Arnulfo Guerrero León, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno, no estuvo relacionada con amenazas.

Guerrero León presentó su renuncia el 27 de mayo, misma que entró en vigor el 3 de junio. Tras su salida, el Ayuntamiento inició el proceso para la designación de su relevo conforme a lo establecido, el cual concluyó con la votación en Cabildo.

Información Atenas Gómez

APG