Caso Nailea en Tijuana: Defensa Interpone Apelación y Continuará en Libertad su Proceso Legal

A pesar de ser declarada culpable por un accidente en el que murieron dos personas,, Nailea "N" continuará su proceso legal en libertad

Juzgados Penales Baja CaliforniaFoto: N+

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Nailea 'N' seguirá en libertad tras apelar su sentencia de 21 años por un accidente mortal en Tijuana. Familiares de las víctimas exigen justicia. ¿Cuánto más se prolongará el proceso?

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