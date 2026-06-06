Caso Nailea en Tijuana: Defensa Interpone Apelación y Continuará en Libertad su Proceso Legal

A pesar de haber sido declarada culpable y sentenciada a más de 21 años de prisión por un accidente en el que murieron dos personas, Nailea “N” continuará su proceso legal en libertad, luego de que su defensa interpusiera un recurso de apelación que retrasa la ejecución de la sentencia.

Durante la audiencia del pasado viernes 5 de junio, en la que se tenía prevista la lectura de sentencia, la defensa de Nailea "N" presentó un nuevo recurso legal, lo que extenderá el proceso judicial.

Familiares de las víctimas manifestaron su inconformidad ante esta decisión, al considerar que retrasa la justicia.

Hechos del caso

El caso se remonta a mayo de 2021, cuando Rocío González y Juan Valle perdieron la vida en un choque automovilístico registrado en las inmediaciones de la garita de San Ysidro.

De acuerdo con las investigaciones, Nailea “N” conducía bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Hace dos semanas, un juez la declaró culpable por homicidio culposo y lesiones, dictando una sentencia de más de 21 años, ocho meses y cuatro días de prisión, además de una multa económica.

Sin embargo, la apelación presentada permitirá que el proceso continúe, lo que podría prolongarse durante varios meses o incluso años.

El proceso ha representado una carga emocional constante para los familiares de las víctimas, quienes aseguran que el dolor sigue presente en cada audiencia.

Sin fecha para nueva audiencia

Hasta el momento, no se ha establecido una fecha para una nueva audiencia, mientras que los familiares reiteraron su exigencia de justicia pronta y expedita.

Información Miguel Martinez

APG