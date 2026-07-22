Seguridad

Detienen a Tres Presuntos Narcomenudistas durante Cateo en San Pedro Cholula, Puebla

José "N", Gerardo "N" y Eduardo "N" fueron arrestados en posesión de casi 300 dosis de droga en un inmueble del Barrio de Jesús Tlatempa.

Sentenciados Tres Narcomenudistas Droga Cateo Barrio Jesús Tlatempa San Pedro Cholula PueblaDetienen a Tres Sujetos con Casi 300 Dosis de Droga en San Pedro Cholula, Puebla. Foto: X @FGR_Pue

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Tres hombres sentenciados a cinco años de prisión en San Pedro Cholula por posesión de 283 dosis de droga. Descubre cómo se llevó a cabo el operativo.

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