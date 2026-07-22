Detienen a Tres Presuntos Narcomenudistas durante Cateo en San Pedro Cholula, Puebla

Este miércoles 22 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia de cinco años de prisión contra José “N”, Eduardo “N” y Gerardo “N” por delitos contra la salud en el municipio poblano de San Pedro Cholula.

De acuerdo con las autoridades, los sentenciados fueron detenidos durante el cateo de un inmueble en el Barrio de Jesús Tlatempa en posesión de casi 300 dosis de metanfetamina, fentanilo y carbamazepina.

Detienen a tres narcomenudistas en posesión de 283 dosis de droga en San Pedro Cholula, Puebla

La diligencia de cateo fue ejecutada en un inmueble ubicado en el Barrio de Jesús Tlatempa, municipio de San Pedro Cholula, donde autoridades estatales detuvieron a José "N", Eduardo "N" y Gerardo "N" en posesión de diversos narcóticos e instrumentos utilizados para su distribución.

Durante la diligencia fueron asegurados 181 tabletas con sustancia que contiene fentanilo, 42 envoltorios con 900 miligramos de sustancia que contiene fentanilo, tres bolsas con un gramo de clorhidrato de metanfetamina, seis blíster con 57 tabletas de carbamazepina, una báscula gramera y dinero en efectivo.

#FGR obtiene sentencia de cinco años de prisión contra tres responsables de delitos contra la salud. https://t.co/xM4Eq8ESER pic.twitter.com/f6H5diy4Qx — Puebla (@FGR_Pue) July 22, 2026

Sentencian a tres sujetos por narcomenudeo en San Pedro Cholula, Puebla

Como resultado del aseguramiento de fentanilo, clorhidrato de metanfetamina y diversos indicios relacionados con su distribución, durante la ejecución de una orden de cateo, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria contra José "N", Eduardo "N" y Gerardo "N", por acreditar su participación en el delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de suministro carbamazepina, clorhidrato de metanfetamina y sustancia que contiene fentanilo.

Con base en las pruebas periciales, documentales y testimoniales desahogadas durante el juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio e impuso a cada uno de los sentenciados una pena de cinco años de prisión, además del pago de una multa de 10 mil 857 pesos.

Con información de N+

GMAZ