Fuga en Acueducto Deja Sin Agua a Más de 60 Colonias en Tijuana; Consulta la Lista

Debido a una fuga emergente registrada en el Acueducto Otay-Libertad, a la altura de la Garita de Otay, autoridades realizan un cierre temporal en el suministro de agua para llevar a cabo trabajos de reparación.

Las maniobras tendrán una duración aproximada de 10 horas, mientras que la recuperación del servicio será gradual, estimándose hasta 8 horas adicionales para su restablecimiento total.

Lista de colonias afectadas

Estas son las colonias donde se suspende temporalmente el servicio:

Aeropuerto

Alfonso Garzón Santibáñez

Alta Brisa

Burócrata Ruiz Cortinez

Californias

Campos Deportivos

Centro Urbano 70-76

Chilpancingo Ejido y Ex ejido

Ciudad Industrial

Ciudad Industrial Dorado

CuauhtémOC

Defensores de BC

El Manantial

Emiliano Zapata Libertad

Empleado Federal

Frontera Residencial

Garita de Otay

Guadalupe Victoria

Ignacio Zaragoza

Insurgentes Otay

Laderas de Otay

Parque Internacional Tijuana

Libertad Parte Alta, Parte Media, Parte Baja

Lomas Taurinas

Lopez Leyva

Maestros Universitarios

Manuel Rivera Anaya ( Otay Azteca )

Mineral de Santa Fe

Parque Industrial Misión de las Californias

Misión del Pedregal

Nueva Tijuana

Modulo I,II, III ,IV

Otay Cali

Otay Constituyentes

Otay Delicias

Otay Fuentes

Otay Insurgentes

Otay Jardín

Otay Lago

Otay Plazas

Otay Fovissste I, II, V, VI.

Otay Tecnológico

Otay Universidad

Otay Vista

Otay Xicoténcatl

Empleado Postal

Valle del Alamar II

Rinconada Otay

Plaza Otay

Del Rio

Rio Alamar

Rio Tijuana Oriente

Rio Vista

Roberto de la Madrid

Terrazas Residecial

Tomas Aquino

Villas de Otay

Vistas Alamar

Universidad

San Carlos Residencial

Plaza Peninsula

Los Pirules

Recomendaciones

Autoridades pidieron a la ciudadanía tomar precauciones, almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso durante el tiempo que dure la suspensión.

Finalmente, se agradeció la comprensión de las y los usuarios ante estas labores emergentes necesarias para restablecer el servicio.