Fuga en Acueducto Deja Sin Agua a Más de 60 Colonias en Tijuana; Consulta la Lista

Una fuga emergente en el Acueducto Otay-Libertad provoca corte de agua en mas de 60 colonias de Tijuana. Consulta la lista completa.

CESPT TIJUANA CORTE DE AGUAFoto: N+

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Más de 60 colonias en Tijuana sin agua por fuga en el Acueducto Otay-Libertad. Autoridades piden almacenar agua y usarla responsablemente. Consulta si estás afectado.

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