Fuga en Acueducto Deja Sin Agua a Más de 60 Colonias en Tijuana; Consulta la Lista

Debido a una fuga emergente registrada en el Acueducto Otay-Libertad, a la altura de la Garita de Otay, autoridades realizan un cierre temporal en el suministro de agua para llevar a cabo trabajos de reparación.
Las maniobras tendrán una duración aproximada de 10 horas, mientras que la recuperación del servicio será gradual, estimándose hasta 8 horas adicionales para su restablecimiento total.
Lista de colonias afectadas
Estas son las colonias donde se suspende temporalmente el servicio:
Aeropuerto
Alfonso Garzón Santibáñez
Alta Brisa
Burócrata Ruiz Cortinez
Californias
Campos Deportivos
Centro Urbano 70-76
Chilpancingo Ejido y Ex ejido
Ciudad Industrial
Ciudad Industrial Dorado
CuauhtémOC
Defensores de BC
El Manantial
Emiliano Zapata Libertad
Empleado Federal
Frontera Residencial
Garita de Otay
Guadalupe Victoria
Ignacio Zaragoza
Insurgentes Otay
Laderas de Otay
Parque Internacional Tijuana
Libertad Parte Alta, Parte Media, Parte Baja
Lomas Taurinas
Lopez Leyva
Maestros Universitarios
Manuel Rivera Anaya ( Otay Azteca )
Mineral de Santa Fe
Parque Industrial Misión de las Californias
Misión del Pedregal
Nueva Tijuana
Modulo I,II, III ,IV
Otay Cali
Otay Constituyentes
Otay Delicias
Otay Fuentes
Otay Insurgentes
Otay Jardín
Otay Lago
Otay Plazas
Otay Fovissste I, II, V, VI.
Otay Tecnológico
Otay Universidad
Otay Vista
Otay Xicoténcatl
Empleado Postal
Valle del Alamar II
Rinconada Otay
Plaza Otay
Del Rio
Rio Alamar
Rio Tijuana Oriente
Rio Vista
Roberto de la Madrid
Terrazas Residecial
Tomas Aquino
Villas de Otay
Vistas Alamar
Universidad
San Carlos Residencial
Plaza Peninsula
Los Pirules
Recomendaciones
Autoridades pidieron a la ciudadanía tomar precauciones, almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso durante el tiempo que dure la suspensión.
Finalmente, se agradeció la comprensión de las y los usuarios ante estas labores emergentes necesarias para restablecer el servicio.