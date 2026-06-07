Helicóptero de Apoyo en Carrera se Desploma en Ensenada; hay Dos Lesionados

Un helicóptero que participaba en labores de apoyo durante la carrera Baja 500 se desplomó la tarde de este sábado en el Ejido Héroes de la Independencia, dejando como saldo dos personas lesionadas.

De acuerdo con información preliminar, la aeronave había aterrizado para realizar una maniobra de abastecimiento de combustible; sin embargo, al intentar elevarse nuevamente, habría perdido estabilidad debido a fuertes vientos cruzados, lo que provocó su caída.

Dos personas lesionadas

En el helicóptero viajaban dos personas, quienes fueron atendidas en el lugar por cuerpos de emergencia y posteriormente trasladadas para recibir atención médica. Hasta el momento, se reportan estables.

Ante lo ocurrido, el Gobierno de Ensenada expresó su solidaridad con las personas involucradas y sus familias, además de informar que se mantiene en coordinación con autoridades competentes y con los organizadores de la carrera para dar seguimiento a la situación.

Equipos de emergencia continúan en la zona realizando las labores correspondientes, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

Información Patricia Lafarga

APG