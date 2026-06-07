Helicóptero de Apoyo en Carrera se Desploma en Ensenada; hay Dos Lesionados

Un helicóptero que participaba en labores de apoyo durante una carrera automovilística se desplomó la tarde de este sábado

Se desploma helicóptero en competencia de EnsenadaFoto: N+

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Un helicóptero de apoyo en carrera cayó en Ensenada, dejando dos lesionados. El gobierno local y equipos de emergencia trabajan en el lugar. Conoce más detalles.

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