Selección de Irán Sigue sin Visas para Jugar Mundial 2026 en EUA: Así Va el Proceso

La selección de fútbol de Irán obtuvo este miércoles los visados para viajar a México, pero aún no tiene permiso para ingresar a Estados Unidos, donde deberá disputar sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, en un torneo que llega marcado por el conflicto bélico en Medio Oriente.

La noticia fue confirmada por la televisión estatal iraní, que citó al embajador del país en Turquía, donde el equipo se encuentra concentrado actualmente en la ciudad de Antalya.

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¿Cuándo llegan a México y qué sigue con las visas?

El equipo tiene planeado salir el sábado 6 de junio a las 15:20, con escala técnica en España, para arribar a Tijuana, Baja California, alrededor de la 1:30 del domingo 7 de junio. Desde ahí operará su campamento base durante el torneo.

Lo que aún falta resolver es el acceso al país sede de sus juegos. Los jugadores esperan sus visados para Estados Unidos, donde están programados todos sus partidos:

15 de junio — vs. Nueva Zelanda, en Los Ángeles.

21 de junio — vs. Bélgica, en Los Ángeles.

26 de junio — vs. Egipto, en Seattle.

¿Por qué Irán terminó concentrándose en Tijuana?

La federación iraní tenía previsto instalar su campo base en Tucson, Arizona, pero la negativa de Estados Unidos a alojarlos en su territorio los obligó a replantear la logística. México se convirtió en la alternativa, y los iraníes lo reconocieron en un comunicado en el que agradecieron "la hospitalidad, el respeto y la amistad" recibidos del país.

El trasfondo es el conflicto armado en Medio Oriente, desatado tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, que ha complicado la preparación del equipo desde semanas antes del torneo.

La televisión estatal iraní informó que el equipo "obtuvo los visados para su equipo del Mundial", en referencia a los permisos para México, no para territorio estadounidense. Ese trámite sigue pendiente.