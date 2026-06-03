Selección de Irán Sigue sin Visas para Jugar Mundial 2026 en EUA: Así Va el Proceso

Irán ya tiene visa para México, donde se concentrará en Tijuana, pero aún no tiene permiso para entrar a EUA, sede de sus tres partidos del Mundial 2026.

Selección de Irán Sigue sin Visas para Jugar Mundial 2026 en EUA: Así Va el ProcesoLa federación iraní tenía previsto instalar su campo base en Tucson, Arizona. Foto: Reuters

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Con visas para México pero no para EUA, Irán enfrenta un desafío logístico antes del Mundial 2026. ¿Podrán jugar sus partidos programados en Los Ángeles y Seattle?

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