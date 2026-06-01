Selección Mexicana: ¿Qué Jugadores Quedaron Fuera de la Lista de Convocados para el Mundial?

Varios jugadores quedaron fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial

Diego Lainez durante un partido de la Selección MexicanaFoto: Getty Images
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+