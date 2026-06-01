Selección Mexicana: ¿Qué Jugadores Quedaron Fuera de la Lista de Convocados para el Mundial?

La espera terminó y Javier Aguirre ha revelado la lista definitiva de la Selección Mexicana para afrontar la Copa del Mundo 2026. Como ocurre en cada ciclo electoral de cara a la máxima fiesta del fútbol, el llamado del 'Vasco' trajo consigo profundas alegrías para los elegidos, pero también un trago amargo para aquellos elementos que, por baja de juego o problemas físicos, verán el torneo desde el televisor.

A continuación, desglosamos los nombres más importantes que quedaron fuera de la convocatoria final y las razones detrás de sus ausencias.

Las Bajas por Lesión

El golpe más duro y reciente para el entorno tricolor se dio en el sector médico. Jugadores como Luis Ángel Malagón, Rodrigo Huescas, Jesús Orozco Chiquete y Marcel Ruiz se perfilaban para tener un lugar dentro de la lista e incluso como titulares, pero diversias lesiones los dejaron fuera de la justa mundialista.

Ausencias por Decision Técnica

Más allá de los imprevistos físicos, la lista de ausencias notables está marcada por las estrictas decisiones de Aguirre, quien priorizó el momento actual y el recambio generacional por encima de las jerarquías del pasado: