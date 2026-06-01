Selección Mexicana: ¿Qué Números Usarán los Convocados en el Mundial 2026?

Una vez que se dio a conocer la lista de 26 convocados de México para el Mundial 2026, estos son los detalles de los números que portarán en la camiseta

México jugará esta semana su último partido de preparación rumbo al Mundial 2026.México jugará esta semana su último partido de preparación rumbo al Mundial 2026. Foto: Reuters

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La Selección Mexicana revela los números de sus jugadores para el Mundial 2026. Raúl Rangel será el 1 y Alexis Vega el 10. Prepárate para el debut contra Sudáfrica el 11 de junio.

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