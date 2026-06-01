Selección Mexicana: ¿Qué Números Usarán los Convocados en el Mundial 2026?

La próxima semana inicia el Mundial 2026 y la Selección Mexicana ya dio a conocer a los 26 futbolistas elegidos por el entrenador Javier Aguirre para la competencia. Así que ahora te compartimos la lista con los números que usarán en la playera tricolor.

Desde luego que el número sobre el que casi siempre caen los reflectores es el 10, mismo que es muy codiciado en las Selecciones de todo el mundo. En el caso de México, esta vez lo portará el delantero Alexis Vega, aunque se especulaba que podría ser de Álvaro Fidalgo.

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Con la designación de números se deja ver qué jugadores se perfilan para ser titulares. Por ejemplo; el 1 es de Raúl “Tala” Rangel, mientras que el 4 es de Edson Álvarez y el 5 de Johan Vázquez; además, Erick Lira portará el 6 y Álvaro Fidalgo el 8; mientras que el ya mencionado Alexis Vega es el 10, Raúl Jiménez será el 9 y Santi Giménez llevará el 11 en la espalda.

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A continuación, la lista de los jugadores de la Selección Mexicana y los números que usarán en el Mundial 2026:

Raúl Rangel Jorge Sánchez César Montes Edson Álvarez Johan Vásquez Erik Lira Luis Romo Álvaro Fidalgo Raúl Jiménez Alexis Vega Santiago Gimenez Carlos Acevedo Guillermo Ochoa Armando González Israel Reyes Julián Quiñones Orbelín Pineda Obed Vargas Gilberto Mora Mateo Chávez César Huerta Guillermo Martínez Jesús Gallardo Luis Chávez Roberto Alvarado Brian Gutiérrez

La Selección Mexicana está ubicada en el Grupo A y empezará su participación en el Mundial 2026 el próximo 11 de junio, cuando reciba en el Estadio Ciudad de México a su similar de Sudáfrica. Será el partido inaugural de la fiesta mundialista.

Posteriormente, el 18 de junio se medirá con Corea del Sur, en el Estadio Guadalajara. Y cerrará la Fase de Grupos el 26 de junio ante Chequia, en el Estadio Ciudad de México.

Con información de N+