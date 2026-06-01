Selección Chequia Llega a EUA Para Alistar Duelo Mundialista Vs México

La selección chequia de futbol aterrizó en Nueva York, rumbo a su preparación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que se enfrentará a México

República ChecaFoto: X | @ceskarepre_cz.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La selección chequia llega a EUA para el Mundial 2026. Se enfrentarán a México, Corea del Sur y Sudáfrica. ¿Podrán avanzar tras 20 años de ausencia?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+