Selección Chequia Llega a EUA Para Alistar Duelo Mundialista Vs México

La selección Chequia de futbol llegó a Nueva York la madrugada de este lunes 1 de junio, rumbo a su preparación por el Mundial 2026, donde enfrentará a México en la Fase de Grupos.

Los europeos se concentrarán en Dallas, Texas, pero su último partido amistoso, antes de participar en el torneo internacional de la FIFA, será ante Guatemala en Nueva Jersey el próximo jueves 4 de junio.

El técnico Miroslav Koubek, cuyo equipo está en el Grupo A junto con la Selección Mexicana, además de Corea del Sur y Sudáfrica, dijo antes de partir que viajan con espíritu de competición y la aspiración de pasar la primera ronda.

Landing 🛬 🇺🇸



Hrdí lvi se hlasí z New Yorku! 🏙️🦁 pic.twitter.com/kjO8lthlAQ — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 1, 2026

"No vamos allí a participar", aseveró el veterano entrenador de 74 años, que antes de la selección preparó al Viktoria Pilsen.

"Queremos pasar de la fase de grupos", se planteó.

Los partidos contra Corea del Sur y México tendrán lugar en Guadalajara (11 de junio) y en la Ciudad de México (24 de junio), respectivamente.

Mientras que el encuentro contra Sudáfrica será el 18 de junio en Atlanta, lo que obligará al equipo a cubrir miles de kilómetros y pasar muchas horas en avión.

Tras clasificarse en el repechaje, el combinado centroeuropeo vuelve a un mundial después de 20 años de ausencia.

Desde su independencia, tras la separación de Checoslovaquia en 1993, ha participado únicamente en dos Copas del Mundo: Alemania 2006 y la actual edición organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Quiénes Integrarán la Lista Final de México para el Mundial 2026?

Sudáfrica viaja este 1 de junio

La Selección de Sudáfrica alista su viaje este lunes 1 de junio rumbo a México, luego de resolver problemas de visas de sus jugadores.

Los "Bafana Bafana" viajarán en un vuelo chárter desde Johannesburgo y se espera su llegada al país en el transcurso del martes 2 de junio.

La falta de visas para acceder a Estados Unidos retrasó un día la preparación del combinado africano, que se enfrentará a Jamaica en el Estadio Hidalgo el viernes 5 de junio.

Ayer 31 de mayo, la Selección Mexicana reveló a sus 26 convocados para el torneo internacional de la FIFA. Faltan solo 10 días para el partido inaugural y ya se respira el ambiente mundialista.

Con información de EFE

ASJ