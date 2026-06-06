'Tala' Rangel Compite con Memo Ochoa por la Titularidad en el Mundial 2026

El puesto de portero titular de la Selección Mexicana lo disputan “Tala” Rangel y Memo Ochoa. Te contamos cómo llevan la competencia

Raúl Rangel acudirá por primera vez a una Copa del Mundo de la FIFA.Raúl Rangel acudirá por primera vez a una Copa del Mundo de la FIFA. Foto: Reuters

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¿Quién será el portero titular de México en el Mundial 2026? La competencia entre Raúl 'Tala' Rangel y Memo Ochoa está más reñida que nunca. Descubre quién tiene la ventaja.

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