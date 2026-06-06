'Tala' Rangel Compite con Memo Ochoa por la Titularidad en el Mundial 2026

Aunque sólo falta una semana para el arranque del Mundial 2026, los mexicanos no tienen claro quién será el portero titular del equipo Tricolor. Incluso el entrenador Javier Aguirre ha mandado señales ambiguas, ya que puso a Memo Ochoa a jugar ante Australia y luego a Raúl Rangel frente a Serbia en los dos últimos juegos de preparación.

Aunque en la lista de 26 jugadores de México para el Mundial 2026 hay tres arqueros, está muy claro que la competencia por la titularidad es entre “Tala” Rangel y el veterano “Memo” Ochoa. El tercer portero es Carlos Acevedo, quien tiene pocas posibilidades de ver acción en el torneo.

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Analistas deportivos consideran que Memo Ochoa, quien estaba prácticamente fuera de la convocatoria hasta que se lesionó Luis Malagón, tiene la confianza del entrenador Javier Aguirre y que se perfila para ser titular ante Sudáfrica.

Pero Raúl Rangel atraviesa por un gran momento y fue llamado a la Selección Mexicana luego de la gran temporada defendiendo la portería de las Chivas en la Liga MX. Antes de la baja de Luis Malagón, él estaba formado en la fila con el número 2 y por eso se vio como algo natural que asumiera la titularidad en el combinado Tricolor.

Y aunque se pueda especular que la pelea por la titularidad puede derivar en diferencias entre ambos, ya quedó claro que no es así. Por el contrario, la competencia es sana y meramente deportiva.

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Tala Rangel y Memo Ochoa: ¿Quién Será el Portero Titular de México en la Inauguración y Todo el Mundial 2026?

En un video difundido en redes sociales se puede apreciar que antes del partido México vs Serbia, durante los ejercicios de calentamiento, cuando Ochoa se entera de que Rangel será el guardameta titular se acerca a él y le da un abrazo para felicitarlo y desearle suerte. El gesto afectuoso fue una señal de lo bien que se llevan.

Memo Ochoa sabe además que es momento de un relevo generacional en la Selección Mexicana. Y aunque no juegue en el Mundial 2026, a sus 40 años de edad, puede aportar conocimiento, experiencia y liderazgo al sumar su sexta participación en Copas del Mundo.

Raúl Rangel, nacido hace 26 años en Jalisco, es canterano del Club Guadalajara. En el 2020 debutó en la Liga de Expansión con el Tapatío, filial de las Chivas. Un año después, en octubre del 2021, ya jugaba con el Rebaño Sagrado y le quitó el puesto titular a Miguel “Wacho” Jiménez.

A Raúl Rangel le apodan “Tala” debido a su parecido físico con Alfredo Talavera, exguardameta de las Chivas y también exseleccionado nacional del equipo Tricolor que se retiró en el 2024 de las canchas.

Raúl “Tala” Rangel fue llamado a la Selección Mexicana en mayo del 2024. Ese mismo año fue convocado por el técnico Jaime Lozano a la Copa América que se disputó en Estados Unidos y dónde el equipo tricolor fue eliminado en la fase de grupos al quedar en tercer lugar, abajo de Venezuela y Ecuador.

Con información de N+