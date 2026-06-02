Gilberto Mora, de México, es el Futbolista Más Joven que Participará en el Mundial 2026

La FIFA dio a conocer las listas oficiales con los 1248 jugadores convocados a la Copa del Mundo y el mexicano Gilberto Mora es el más joven de todos

Gilberto Mora es uno de los 26 futbolistas convocados por México para el Mundial 2026.Gilberto Mora es uno de los 26 futbolistas convocados por México para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

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Gilberto Mora, la promesa mexicana, hará historia en el Mundial 2026 como el jugador más joven. ¿Podrá dejar su huella en el torneo más grande del fútbol?

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