Gilberto Mora, de México, es el Futbolista Más Joven que Participará en el Mundial 2026

Una vez que la FIFA publicó las listas oficiales de convocados para el Mundial 2026, este martes 2 de junio, han quedado en claro varias cosas: que el futbolista más joven será el mexicano Gilberto Mora, mientras que el más veterano es el escocés Craig Gordon. Estos son los detalles.

En total, se reveló que serán 1248 futbolistas los que acudirán a la Copa del Mundo de futbol de la FIFA. Es el total de jugadores que pertenecen a las 48 naciones participantes en el torneo, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

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Como ya se había anticipado, es el Mundial con la mayor participación de la historia, así que habrá 104 partidos repartidos entre los tres países anfitriones.

Del total de esos 1248 futbolistas, sólo 357 han jugado antes en una Copa del Mundo. El resto, 891, estará por primera vez en esta competencia de naciones.

Otro dato interesante es que hay 3 futbolistas que disputarán su sexta Copa del Mundo y uni de ellos es mexicano: Lionel Messi, capitán de Argentina; Cristiano Ronaldo, delantero de Portugal; y el portero Guillermo Ochoa, de México.

Respecto a las edades, ha trascendido que el portero escocés Craig Gordon, quien milita en el Heart of Midlothian FC, es el futbolista más experimentado de la Copa del Mundo: Llegará con 43 años y 162 días.

¿Cuál es la edad de Gilberto Mora, el futbolista más joven del Mundial 2026?

Mientras que el mexicano Gilberto Mora es el deportista más joven que participará en el Mundial 2026: La joya de los Xolos de Tijuana debutará con 17 años y 240 días.

Gilberto Mora fue incluido por el técnico Javier Aguirre en la lista de 26 seleccionados de México y usará el número 19 en la playera tricolor.

Aunque los analistas consideran que Mora tiene pocas probabilidades de ser titular, si le ven posibilidades de entrar de cambio al menos en alguno de los tres partidos de la fase de grupos; sin embargo eso dependerá del marcador y el trámite del encuentro.

El caso de Gilberto Mora es especial: aunque no jugará mucho en el Mundial 2026, el cuerpo técnico de la Selección Mexicana decidió incluirlo en la lista definitiva para que se vaya empapando de lo que es la competencia en esta clase de torneos. Y es que “Morita” es visto como el futbolista mexicano con mayor proyección a futuro.

Esta es la lista de los jugadores más jóvenes en acudir a una Copa del Mundo de la FIFA:

Norman Whiteside, de Irlanda del Norte, con 17 años y 41 días, jugó en España 1982.

Samuel Eto'o, de Camerún, con 17 años y 98 días, estuvo en Francia 1998.

Femi Opabunmi, de Nigeria, con 17 años y 100 días, acudió a Corea-Japón 2002.

Pelé, de Brasil, con 17 años y 239 días, debutó en Suecia 1958.

Salomon Olembé, de Camerún, con 17 años y 184 días, fue a Francia 1998.

Gilberto Mora, de México, con 17 años y 240 días estará en México-USA-Canadá 2026

Hay que recordar que México está ubicado en el Grupo A en el Mundial 2026 y se enfrentará, en el siguiente orden, a las selecciones de Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

El Mundial 2026 será inaugurado el próximo 11 de junio con el partido México vs Sudáfrica, que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México.

Con información de N+