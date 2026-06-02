Revoca TAS el Castigo de Cierre Parcial de Gradas para el Próximo Juego de la Selección Mexicana

A unos días del partido México vs Serbia, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció que se anula la sanción de cierre parcial del estadio para el próximo compromiso del equipo Tricolor. Sin embargo, ese mismo organismo ratificó las multas impuestas por la ⁠FIFA a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por la entonación de cánticos homófobo por parte de los aficionados.

Así que el TAS ​dictaminó que la FMF debe pagar multas de 76,287 y 101,000 dólares luego de las apelaciones presentadas contra las sanciones de la FIFA, mismas que se impusieron luego de los incidentes ocurridos durante cuatro amistosos internacionales en 2024 ante Bolivia, Uruguay y Brasil, dos de los cuales fueron suspendidos temporalmente.

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Posteriormente, la comisión disciplinaria de la FIFA multó a la FMF con las cifras ya mencionadas y ordenó el cierre del 15% del estadio para el siguiente partido de México.

Otro caso derivado de un ‌partido amistoso contra Estados Unidos en octubre de 2024 dio lugar ‌a una multa adicional de 101,00 dólares.

Ante las sanciones, la Federación Mexicana de Futbol procedió a apelar ambas decisiones ante el TAS, con el argumento de que había invertido importantes recursos desde 2015 en esfuerzos por eliminar el cántico y que las sanciones eran ineficaces para prevenir nuevos incidentes.

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TAS decidió que las multas económicas impuestas por la FIFA eran correctas

El ​panel del ​Tribunal de Arbitraje Deportivo revisó las pruebas, ‌incluidas ‌las grabaciones del partido, y concluyó que la conducta fue "masivamente colectiva y mayoritaria" y no un hecho aislado.

El TAS sostuvo que "reconoce la singularidad de la situación de la FMF, que demostró que se han destinado recursos financieros y ​esfuerzos significativos" para erradicar esa situación.

Sin embargo se constató que la conducta prohibida persiste y que las medidas preventivas no ‌tienen suficiente peso jurídico ‌para eximir a la FMF de responsabilidad.

Por ello es que el panel del TAS concluyó que las multas impuestas por la FIFA eran correctas, pero anuló el cierre del 15% del estadio al considerar que se aplicó "un doble criterio injustificado en procedimientos con hechos sustancialmente idénticos".

Como se sabe, la Federación Mexicana de Futbol he recibido sanciones de ‌la FIFA y la CONCACAF por este cántico homofóbico, que suele entonarse cuando el portero rival despeja el balón durante los partidos de la Selección Mexicana.

Por ello es que la FMF ha destinado importantes recursos para campañas publicitarias enfocadas en pedir a los aficionados que dejen de usar cánticos o palabras discriminatorias contra los rivales de México.

La Selección Mexicana jugará este jueves 4 de junio contra Serbia en el Estadio Nemesio Diez, en la ciudad de Toluca, en el que será el último partido de preparación rumbo al Mundial 2026.

Con información de N+