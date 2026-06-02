Revoca TAS el Castigo de Cierre Parcial de Gradas para el Próximo Juego de la Selección Mexicana

El Tribunal de Arbitraje Deportivo ratificó multa a México por cánticos homofóbicos, pero le perdonó el cierre parcial del estadio para el siguiente partido del equipo Tricolor

La FIFA quiere que México erradique los cánticos homofóbicos en los estadios.La FIFA quiere que México erradique los cánticos homofóbicos en los estadios. Foto: Cuartoscuro

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México vs Serbia: El TAS anula cierre parcial del estadio, pero ratifica multas a la FMF por cánticos homofóbicos. ¿Será suficiente para cambiar la conducta de los aficionados?

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