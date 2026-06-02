Noruega Golea a Suecia y Muestra Poder Ofensivo a Unos Días del Mundial 2026

En su último duelo de preparación en casa antes del Mundial 2026, la Selección de Noruega dio una muestra de poder ofensivo y goleó 3-1 a Suecia este lunes 1 de junio. A pesar de que su delantero estelar Erling Haaland no jugó, el combinado noruego fue contundente al ataque.

Mientras Erling Haaland observaba el juego desde las gradas, el delantero Jorgen Strand Larsen se lució con dos goles, mientras que el extremo Antonio Nusa sumaba otra anotación en la primera parte.

Noticia relacionada: México vs Serbia: Fecha y Horario del Último Partido de Preparación Rumbo al Mundial 2026

Con el 3-0 a su favor, los noruegos tomaron el control del partido ante una Suecia que sembró dudas a pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, Se Declara Listo para la Realización del Mundial

Resultados Noruega vs Suecia: ¿Cómo Quedó el Marcador del Partido Amistoso Rumbo Mundial 2026?

Fue hasta la segunda parte que Alexander Isak acortó distancias con el 3-1 para los suecos. Pero el tanto a los 75 minutos no inquietó en lo más mínimo a Noruega, que incluso tuvo un par de aproximaciones de gol en la recta final del encuentro.

Al final del partido, el noruego Antonio Nusa no pudo ocultar su entusiasmo ante la victoria: "Siento que solo tenemos que seguir haciendo lo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, seguir disfrutando y pronto será ​divertido".

Noruega viajará a Estados Unidos y el próximo domingo se enfrentará a Marruecos en un amistoso en Nueva Jersey, antes de comenzar su participación en el Grupo I del Mundial, donde se medirá a Irak, ‌Senegal y Francia.

Mientras que Suecia⁠, que está en el Grupo F del Mundial 2026 junto con Túnez, Japón y Países Bajos, no parece tan afinado como sus vecinos de Noruega. La derrota por 3.1 de este día empezó a poner nerviosos a sus seguidores.

Con información de N+