Noruega Golea a Suecia y Muestra Poder Ofensivo a Unos Días del Mundial 2026
Aún sin su estrella, Erling Haaland, el equipo de Noruega vapuleó a Suecia en partido amistoso. Estos son los detalles del juego
El noruego Jorgen Strand Larsen festeja uno de sus dos goles ante Suecia. Foto: Reuters
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Noruega impresiona con un 3-1 sobre Suecia sin Haaland. ¿Qué significa esto para sus rivales en el Mundial 2026? Descubre más sobre este amistoso.
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PorRedacción N+
En su último duelo de preparación en casa antes del Mundial 2026, la Selección de Noruega dio una muestra de poder ofensivo y goleó 3-1 a Suecia este lunes 1 de junio. A pesar de que su delantero estelar Erling Haaland no jugó, el combinado noruego fue contundente al ataque.
Mientras Erling Haaland observaba el juego desde las gradas, el delantero Jorgen Strand Larsen se lució con dos goles, mientras que el extremo Antonio Nusa sumaba otra anotación en la primera parte.
Con el 3-0 a su favor, los noruegos tomaron el control del partido ante una Suecia que sembró dudas a pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026.
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Fue hasta la segunda parte que Alexander Isak acortó distancias con el 3-1 para los suecos. Pero el tanto a los 75 minutos no inquietó en lo más mínimo a Noruega, que incluso tuvo un par de aproximaciones de gol en la recta final del encuentro.
Al final del partido, el noruego Antonio Nusa no pudo ocultar su entusiasmo ante la victoria: "Siento que solo tenemos que seguir haciendo lo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, seguir disfrutando y pronto será divertido".
Noruega viajará a Estados Unidos y el próximo domingo se enfrentará a Marruecos en un amistoso en Nueva Jersey, antes de comenzar su participación en el Grupo I del Mundial, donde se medirá a Irak, Senegal y Francia.
Mientras que Suecia, que está en el Grupo F del Mundial 2026 junto con Túnez, Japón y Países Bajos, no parece tan afinado como sus vecinos de Noruega. La derrota por 3.1 de este día empezó a poner nerviosos a sus seguidores.