Noruega Golea a Suecia y Muestra Poder Ofensivo a Unos Días del Mundial 2026

Aún sin su estrella, Erling Haaland, el equipo de Noruega vapuleó a Suecia en partido amistoso. Estos son los detalles del juego

El noruego Jorgen Strand Larsen festeja uno de sus dos goles ante Suecia.El noruego Jorgen Strand Larsen festeja uno de sus dos goles ante Suecia. Foto: Reuters

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Noruega impresiona con un 3-1 sobre Suecia sin Haaland. ¿Qué significa esto para sus rivales en el Mundial 2026? Descubre más sobre este amistoso.

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