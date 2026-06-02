Colombia vs Costa Rica: ¿Cómo Quedó el Partido de Preparación Rumbo al Mundial 2026?

La Selección de Colombia se enfrentó a su similar de Costa Rica para afinar su estrategia de cara al Mundial 2026. Estos son los detalles

Colombia dio muestras de buen futbol en el partido contra Costa Rica.Colombia dio muestras de buen futbol en el partido contra Costa Rica. Foto: Reuters

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La Selección Colombia se enfrentó a Costa Rica en Bogotá. Conoce los detalles del partido que ilusiona rumbo al Mundial 2026.

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