Colombia vs Costa Rica: ¿Cómo Quedó el Partido de Preparación Rumbo al Mundial 2026?

En el Estadio El Campín, este lunes 1 de junio se llevó a cabo el partido Colombia vs Costa Rica. Se trató de un duelo amistoso, de preparación, para que la selección colombiana se despidiera de su afición antes de partir al Mundial 2026. Estos son los detalles.

En Bogotá, el partido Colombia vs Costa Rica fue una auténtica fiesta de despedida. El conjunto local hizo estallar la alegría muy pronto.

Al minuto 16 de juego el defensa Davinson Sánchez remató en el área para mandar el 1-0 a las redes. Fue en una jugada a balón parado, en un tiro de esquina, que el zaguero se elevó para conectar la pelota de cabeza ante la marca complaciente de los ticos.

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Colombia siguió dominando y a los 22 minutos agrandó la ventaja: el delantero Luis Díaz anotó el 2-0, para volver a ilusionar a la afición cafetalera con un buen desempeño en el Mundial 2026.

En el minuto 32 descontó Costa Rica, con el 2-1 que marcó el extremo Andrey Soto. Sin embargo, se percibía en el ambiente que los colombianos estaban más cerca de agrandar la ventaja que de aceptar el empate. Así se fueron a la pausa del medio tiempo.

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La estrella de Colombia, James Rodríguez, no arrancó como titular. Sin embargo entró en el segundo tiempo para refrescar el ataque. El entrenador Néstor Lorenzo sabe que James no está al 100 por ciento, por molestias musculares, y prefirió no arriesgarlo desde el arranque.

El 3-1 a favor de Colombia llegó a los 80 minutos e juego, cuando Luis Javier Suárez aprovechó la oportunidad para rematar a gol y superar el lance del portero Patrick Sequeira.

Así que con una goleada en su casa, Colombia se despidió de su gente antes de viajar a Estados Unidos para un último juego de preparación ante Jordania el domingo en San Diego, California.

Luego de ello volarán con rumbo a México, donde disputará sus primeros dos partidos del Mundial 2026 en el Grupo K: el 17 de junio ante Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México; y el 26 de junio ante República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara. Posteriormente jugará ante Portugal, pero en Miami, Florida.

Con información de N+