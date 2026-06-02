Muere Raúl Guerrón a los 49 Años, Mundialista con Ecuador en Corea-Japón 2002, ¿Qué le Pasó?

Conocido por ser parte de la primera generación de futbolistas ecuatorianos que jugaron una Copa del Mundo de futbol, Raúl Guerrón falleció este lunes 1 de junio en su país natal. La noticia fue dada a conocer por la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF).

Raúl Guerrón, quien enfrentó a México en el Mundial de Corea-Japón 2002, dejó de existir a los 49 años de edad luego de batallar contra una delicada enfermedad: "La Federación Ecuatoriana de Fútbol lamenta con profundo pesar el sensible fallecimiento de Raúl Guerrón, mundialista con nuestra selección en la Copa del Mundial de FIFA Corea-Japón 2002 y gloria del futbol ecuatoriano que se destacó en varios clubes de nuestro país".

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Medios deportivos locales recordaron que Guerrón formó parte de la Selección de Ecuador que era dirigida por el técnico colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez y que logró una histórica clasificación al Mundial del 2002.

En aquella Copa del Mundo, Raúl Guerrón fue titular indiscutible en los tres partidos de la fase de grupos: Ecuador le ganó 1-0 a Croacia en el primer duelo; luego cayó 2-0 con Italia; y finalmente fue derrotado 2-1 por México.

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¿Quién es Raúl Guerrón y de qué murió el mundialista en Corea-Japón 2002?

Raúl era hermano mayor de Joffre Guerrón, futbolista ecuatoriano que pasó recientemente por el futbol mexicano y vistió las camisetas de Tigres, Cruz Azul y Pumas.

Raúl Fernando Guerrón Méndez llevaba tiempo luchando contra el cáncer y en una de sus últimas apariciones en público señaló: “He venido peleando mes tras mes. Me hicieron una endoscopía y reveló que tengo cuatro tumores en el estómago. Los médicos me dijeron que necesito operarme lo más pronto posible”.

Surgido de la cantera del Deportivo Quito, Raúl Guerrón vistió además las playeras de equipos como Barcelona de Ecuador y Universidad Católica de Chile. Por ello es que su primer equipo profesional, el Deportivo Quito, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales: "Con el corazón hecho pedazos, por el sensible fallecimiento de una ex gloria de la institución y de la selección nacional. Todo nuestro cariño y apoyo a sus familiares y allegados y en su honor guardaremos silencio todo este día".

De igual modo el Barcelona ecuatoriano lamentó "con profundo pesar la muerte del exfutbolista de nuestro club. Quienes formamos parte de la institución expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos, y nos solidarizamos con su dolor en este difícil momento".

Con información de N+