Muere Raúl Guerrón a los 49 Años, Mundialista con Ecuador en Corea-Japón 2002, ¿Qué le Pasó?

El futbolista ecuatoriano Raúl Guerrón, quien enfrentó a México en el Mundial Corea-Japón 2002, murió luego de luchar con una grave enfermedad. Esto sabemos

Raúl Guerrón enfrentó a México en el Mundial Corea-Japón 2002.Raúl Guerrón enfrentó a México en el Mundial Corea-Japón 2002. Foto: Reuters

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Raúl Guerrón, mundialista con Ecuador en 2002, fallece a los 49 años tras luchar contra el cáncer. Su legado en el fútbol ecuatoriano es inolvidable. Descubre más sobre su historia.

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