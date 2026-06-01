México vs Serbia: Fecha y Horario del Último Partido de Preparación Rumbo al Mundial 2026

Ya faltan 10 días para el inicio del Mundial 2026 y la Selección Mexicana afina las estrategias para su debut ante Sudáfrica. Pero antes tendrá un último ensayo: se medirá al combinado de Serbia, en partido de preparación. Estos son los detalles.

México acaba de dar a conocer su lista de 26 convocados, en la que no hay muchas sorpresas. Como siempre sucede, hubo señalamientos de la prensa deportiva. Por ejemplo, se cuestionó al entrenador Javier Aguirre por dejar fuera a jugadores como Charly Rodríguez (Cruz Azul) o Marcel Ruiz (Toluca), que tuvieron una buena Liguilla.

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Pero más allá de las críticas o dudas, lo cierto es que el entrenador Javier Aguirre tiene enfrente una tarea más urgente y complicada que atender: Debe definir su cuadro titular para el arranque del Mundial 2026.

Para perfilar a su once inicial, “El Vasco” Aguirre tiene un último examen antes del Mundial 2026: México se enfrentará en partido de carácter amistoso a Serbia. Aunque será un buen sinodal, el combinado serbio no llegará muy motivado al compromiso porque está fuera de la Copa del Mundo.

Serbia no clasificó al Mundial 2026, ya que ocupó la tercera plaza del Grupo K en las eliminatorias de la UEFA: Los boletos fueron para Inglaterra y Albania.

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Horario México vs Serbia: ¿Cuándo Es el Último Partido Amistoso de la Selección Rumbo al Mundial 2026?

México y Serbia sólo se han enfrentado antes en una ocasión: fue un partido amistoso que se llevó a cabo en noviembre del 2011, en el Estadio Corregidora de la ciudad de Querétaro.

En esa ocasión el equipo tricolor ganó 2-0 con tantos del defensa Carlos Salcido y el delantero Javier “Chicharito” Hernández.

El partido México vs Serbia será el próximo jueves 4 de junio a las 20:00 horas y se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca. Así que por última vez el entrenador Javier Aguirre probará a sus pupilos ante un rival serio, para perfilar el cuadro titular con el que arrancará el Mundial 2026.

Si quieres ver el partido gratis, puedes hacerlo a través de la señal de Canal 5. Si lo prefieres, otra opción es por TUDN en señal por cable. O en la plataforma de streaming ViX, también.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana iniciará su participación en el Mundial 2026 el próximo 11 de junio, cuando reciba en el Estadio Ciudad de México a su similar de Sudáfrica. Será el partido inaugural de la fiesta mundialista.

Posteriormente, el 18 de junio se medirá con Corea del Sur, en el Estadio Guadalajara. Y cerrará la Fase de Grupos el 26 de junio ante Chequia, en el Estadio Ciudad de México.

Con información de N+