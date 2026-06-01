México vs Serbia: Fecha y Horario del Último Partido de Preparación Rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana se enfrentará a su similar de Serbia, en el último duelo amistoso antes del Mundial 2026

México se prepara de cara al Mundial 2026.México se prepara de cara al Mundial 2026. Foto: EFE

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La Selección Mexicana se prepara para el Mundial 2026 enfrentando a Serbia. Conoce los detalles del partido. ¿Listo para apoyar al Tri?

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