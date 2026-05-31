Marcelo Flores se Pierde el Mundial por Lesión; ¿Qué le Pasó al Jugador de Canadá?

El atacante de Tigres y de la selección de Canadá, sufrió una lesión durante la final de la CONCACAF Champions Cup

Marcelo Flores tras la lesión en la final de la ConcachampionsFoto: Getty Images
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