Marcelo Flores se Pierde el Mundial por Lesión; ¿Qué le Pasó al Jugador de Canadá?

El entorno de la Selección de Canadá y de los Tigres de la UANL ha recibido un balde de agua fría. Marcelo Flores, uno de los jóvenes talentos más prometedores del futbol de su país, ha quedado descartado de toda posibilidad de disputar la Copa del Mundo 2026 debido a una dura lesión sufrida en la final de la CONCACAF Champions Cup 2026.

La noticia la dio a conocer el propio Marcelo Flores a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Son tiempos muy difíciles. Perdí mi ACL (ligamento cruzado anterior). Sólo quería agradecerles a todos por sus mensajes. No he estado usando el cel ni he revisado los mensajes, pero prometo responderles a todos y aprecio mucho su preocupación, volveré más fuerte", escribió.

¿Marcelo Flores es mexicano o canadiense?

Para entender el contexto, es necesario recordar las raíces del atacante. Marcelo Flores nació en Ontario, Canadá, de padre mexicano y madre canadiense de ascendencia inglesa. Debido a esta pluriconacionalidad, el futbolista formó parte de los procesos juveniles de la Selección de Canadá e incluso estuvo en el radar de Inglaterra.

Sin embargo, tras un intenso estira y afloja entre federaciones, Flores decidió representar formalmente a la Selección Mexicana en la categoría mayor. Aún así, finalmente Marcelo decidió hacer el cambio y regresar a representar a Canadá, selección que hace unos días anunció que el atacante de los Tigres estaba en la convocatoria final para la Copa del Mundo 2026, a la que finalmente no podrá asistir por la lesión.

¿Qué le Pasó a Marcelo Flores?

El atacante de los Tigres encendió las alarmas médicas durante la Final de la Concacaf Champions Cup celebrada el pasado 30 de mayo de 2026 contra el Deportivo Toluca. Flores tuvo que abandonar el terreno de juego tras presentar intensas molestias físicas que, tras los estudios pertinentes, confirmaron una gravedad que lo margina de las canchas por varios meses, rompiendo de tajo su sueño mundialista.

Con el torneo veraniego a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico de la Selección de Canadá ya trabaja en modificaciones de última hora para suplir la baja de un elemento que aportaba desequilibrio y dinamismo por las bandas.