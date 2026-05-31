Dua Lipa y Callum Turner Se Casan en Discreta Ceremonia en Londres

La estrella del pop Dua Lipa y el actor Callum Turner se casaron este domingo en una ceremonia civil privada celebrada en Londres, de acuerdo con reportes de la prensa británica.

Los tabloides británicos The Sun y Daily Mail difundieron imágenes de la pareja saliendo del Old Marylebone Town Hall tras el enlace, al que asistió únicamente un reducido grupo de familiares y amigos cercanos.

Según las publicaciones, la intérprete de éxitos como “Be The One” lució un vestido de la firma Schiaparelli acompañado de un sombrero blanco, mientras que Turner vistió un traje azul marino para la ocasión.

Reuters

Tres días de fiesta

Los medios también señalaron que los recién casados tendrían previsto celebrar una exclusiva fiesta de tres días en Sicilia a finales de la próxima semana, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el evento.

Los representantes de la pareja, que mantiene una relación desde enero de 2024, no respondieron a solicitudes de comentarios sobre la boda.

Dua Lipa, de 30 años, se consolidó como una de las artistas británicas más exitosas de la última década tras el lanzamiento de “Be The One” en 2016. El año pasado confirmó en una entrevista para la edición británica de Vogue que ella y Turner tenían planes de matrimonio.

Por su parte, Turner, de 36 años, alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en la saga cinematográfica Fantastic Beasts y ha sido mencionado en diversas ocasiones como uno de los posibles candidatos para convertirse en el próximo James Bond.