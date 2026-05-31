Dua Lipa y Callum Turner Se Casan en Discreta Ceremonia en Londres

La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner contrajeron matrimonio este domingo en Londres. Medios británicos aseguran que celebrarán una fiesta de tres días en Sicilia

Dua Lipa y Callum TurnerAFP
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