¿Quién Era Willie Colón, Icónico Intérprete que Murió Hoy? Éstas Son Sus Canciones Más Famosas

Willie Colón murió este sábado 21 de febrero 2026, según confirmó su familia a través de sus redes sociales. Su partida deja luto en la música latina y del mundo, pero sus mayores éxitos se dieron en las décadas de 1960 a 1980, por lo que generaciones más jóvenes posiblemente no conozcan su obra. En N+ te decimos quién era y cuáles son sus canciones más exitosas.

Previamente te dimos a conocer la noticia del fallecimiento, así como lo que se sabe de las causas del deceso, luego de que el viernes se reportara la hospitalización del músico.

¿Quién fue Willie Colón?

William Anthony Colón Román mejor conocido como Willie Colón fue una de las figuras legendarias de la salsa. También era llamado "El Malo del Bronx", al ser pionero al unir la salsa no solo en las pistas de baile, sino también con postura política.

Nació el 28 de abril de 1950, en el South Bronx, Nueva York, pero su familia es de origen puertorriqueña.

Comenzó a desarrollar las habilidades con instrumentos musicales como la trompeta a los 11 años, pero influenciado por Mon Rivera, cambió al trombón.

En su juventud firmó con Fania Records a los 15 años. A los 17, grabó su primer álbum "El Malo" (1967), iniciando su imagen de “gánster".

Entre 1967–1974 se le considera el periodo más definitorio de su carrera por estar junto a Héctor Lavoe, "El Cantante de los Cantantes”.

Surgieron obras clave como “Cosa Nuestra”, “Lo Mato”, “La Gran Fuga” y “Asalto Navideño”.

Otro momento destacado fue la alianza con Rubén Blades tras la era con Lavoe,y así surgió la "Salsa Consciente".

En su carrera como solista ha sido vocalista, arreglista y productor.

En 1994, se postuló para el Congreso de Estados Unidos y para Defensor Público de Nueva York en 2001.

Asesoró al alcalde Michael Bloomberg y ha trabajado con organizaciones como la Comisión Latina sobre el SIDA.

En 2004, recibió el Premio a la Excelencia Musical.

Recibió el prestigioso Chubb Fellowship de Yale University

Willie Colón ha influenciado a toda una generación de cantantes y músicos como Rosalía, Bad Bunny, Tego Calderón, Ismael Miranda, entre otros.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Willie Colón?

Idilio

Gitana

Oh qué será?

Talento de televisión

El gran varón

El día de mi suerte

Sin Poderte Hablar

