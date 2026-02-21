Fallece Willie Colón Hoy a los 75 Años: ¿Qué le Pasó al Cantante Pionero de Salsa? Esto Sabemos

Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de íconos de la salsa como "Idilio" y "Gitana", falleció este sábado 21 de febrero 2026 a sus 75 años, por complicaciones de salud.

A través de sus redes oficiales, se publicó un comunicado en el que se confirmó el deceso del legendario cantante. En el mensaje se confirmó que "partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia".

Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre.

Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos

amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo.

El viernes se reportó la hospitalización del legendario intérprete por complicaciones de salud, sin mayores detalles.

La información acerca de su internamiento inició con una publicación del bajista Bobby Valentin, de la Fania All-Stars, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de Willie Colón con el siguiente mensaje que generó alarma:

Le pido a todos que nos unamos en oración por la salud de Willie Colón para que se recupere pronto; y pueda volver a los escenarios

Por su parte, el salsero Rubén Blades escribió en su cuenta de X que se enteró sobre Willie Colón que estaría hospitalizado en Nueva York por un supuesto problema respiratorio.

No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente. A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento

Con información de EFE.

